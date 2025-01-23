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生酮飲食可助減肥且健康？專家：恐不利長壽

記者林則澄
進行生酮飲食並不容易，也不適合肝臟、腎臟、心臟方面有慢性疾病者。(圖／123RF)
進行生酮飲食並不容易，也不適合肝臟、腎臟、心臟方面有慢性疾病者。(圖／123RF)

許多人為了減重採取生酮飲食（Ketogenic Diet），但專家指出，此飲食方法由於低碳水化合物的原則，雖然可在短期內達到瘦身、不會變胖的作用，卻與均衡飲食存在極大差異，更有研究側面揭示，可能不利長壽。

生酮飲食採取高脂肪、蛋白質、低碳水化合物的進食原則，其中每天碳水化合物的攝取量占總熱量的10%以下，若以台灣衛福部國健署所建議的成人一天攝取1500大卡，即為150大卡。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，由於人體需能量消化食物，以消化蛋白質比脂肪或碳水化合物還高，因此採取生酮飲食固然不會變胖，但燃燒體脂肪時也可能有脫水、頭痛、噁心等副作用。

不過許惠玉說，國際醫學期刊「刺胳針」的研究成果揭示，較長壽者每天的碳水化合物攝取量，應至少占總熱量40%以上，以50%至55%為最佳，80%左右則有壽命漸減的趨勢，而極低的碳水化合物攝取量，尤其是在20%以下，死亡率則升高50%，也顛覆生酮飲食的健康觀念，長期之下也可能折壽，因此建議均衡飲食，免得為了追求一時的體態，適得其反。

另外，生酮飲食由於高脂肪，可能較不適合肝臟、腎臟、心臟方面有慢性疾病者。衛福部國健署指出，除了營養不均衡，生酮飲食具一定的健康風險，因為生酮飲食會產生酮體，曾有生酮飲食者發生酮酸中毒、急性心肌梗塞的問題，因此建議了解風險並經過醫事人員評估健康狀況，再決定是否採行生酮飲食。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，生酮飲食由於低碳水化合物的原則，雖然可在短...
董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，生酮飲食由於低碳水化合物的原則，雖然可在短期內達到瘦身、不會變胖的作用，卻與均衡飲食存在極大差異，更有國外研究側面揭示，可能不利長壽。示意圖。(本報資料照片)

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