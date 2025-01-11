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狂歡隔天宿醉超難熬？ 營養師推「8飲食」助緩解不適

健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

美國國家酒精濫用及酒精中毒研究所（NIAAA）資料顯示，宿醉症狀包括疲倦無力、口渴、頭痛、眩暈、噁心、胃痛等，也可能出現肌肉疼痛、對光和聲音敏感、焦慮易怒、出汗和血壓升高等狀況，每個人宿醉的情況不盡相同。當血中酒精濃度恢復至接近零時，宿醉症狀通常會達到高峰，並且可能持續24小時或以上。除了市售的解酒產品外，根據「太陽報」報導，英國營養師也為大家推薦8種食物和飲品，幫助緩解宿醉不適症狀。

解酒8飲食 雞蛋、吐司也有用

1.雞蛋、吐司

簡單的雞蛋和吐司是宿醉良伴。營養師Lucy Diamond指出，雞蛋含有半胱氨酸（cysteine），可幫助肝臟分解酒精中的乙醛，而一片全麥吐司加酪梨，讓人體能攝取碳水化合物和健康的脂肪，有助於穩定血糖。

2.香蕉、堅果

暢飲一晚後，身體可能會流失一些必需礦物質，營養師Lucy建議可以透過食物進行補充。其中，香蕉富含鉀，有助於恢復體內電解質平衡，而堅果則含有鎂，可幫助肌肉修復。

3.優格

對於胃部不適的人而言，優格是相對溫和的食物，營養師Lucy表示，優格能幫助人體補充因喝酒而減少的腸道好菌。

4.檸檬皮

檸檬皮富含D-檸檬烯（D-limonene）和維生素C等抗氧化物。一項發表在「亞太癌症預防期刊」的研究發現，檸檬皮比葡萄柚、柑橘皮含有更多抗氧化物質。另一項研究表明，D-檸檬烯能促進人體產生一種酶，這種酶能降低氧化壓力（oxidative stress）對身體的影響。營養師Shona也提供建議吃法，可以在一杯水中放入一整顆檸檬，或是把檸檬皮磨碎加入食物中。

5.薑茶、薄荷茶

宿醉也會引起噁心的症狀，營養師Shona指出，研究表明，生薑對消化道有鎮靜作用，能緩解消化不適、噁心和嘔吐的症狀，薄荷同樣也能緩解消化不適，改善飲酒後的腹脹。

6.水、椰子水

與宿醉鬥爭，最重要的是補充水分。營養師Lucy提醒，不要等到早上才喝一兩杯水，建議睡前至少喝500ml水，起床後再喝500ml。另外，營養師也補充，椰子水富含電解質，是極好的替代品，有助於恢復身體的礦物質平衡。

7.乳薊

酒精代謝產生的乙醛堆積是宿醉的主要原因之一。NIAAA指出，由酒精分解而來的有毒副產品會導致肝臟和其他器官發炎。營養師Shona Wilkinson表示，乳薊含有洋薊酸（cynarin）以及水飛薊素（silymarin），可幫助肝臟產生膽汁，而膽汁可協助身體將毒素從肝臟運送到腸道排出。此外，乳薊可以刺激消化液的分泌，幫助腸胃正常運作，緩解腸胃不適的症狀。

8.酸黃瓜醃汁（pickle juice）

飲酒會促進腎臟將血液中的水分排出，使人體迅速處於脫水狀態，更可能導致偏頭痛、口乾舌燥和喉嚨痛。營養師Shona指出，酸黃瓜醃汁富含電解質和鈉、鈣、鉀等必需礦物質，電解質能幫助補充水分，緩解宿醉口渴，但營養師也強調補充水分主要還是得靠多喝水。

真正解酒只能靠「時間」 使用藥物要謹慎

然而，以上的飲食建議僅能幫助緩解不適症狀，根據NIAAA資料顯示，對抗宿醉目前尚無經科學證實的速效解方，人體需要時間來清除酒精代謝產物、重新補充水分、修復受損的組織，並將免疫系統和大腦活動恢復到正常狀態。

NIAAA也指出，有些人會在睡前服用非處方止痛藥，試圖減輕宿醉，但酒精和乙醯胺酚併用可能對肝臟有害，而阿斯匹靈（aspirin）和布洛芬（ibuprofen）則會促進胃酸分泌、刺激胃黏膜，因此在飲酒前後使用這些藥物要特別謹慎。

【本文授權轉載自健康醫療網

雞蛋 心臟病 癌症

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