碳水化合物 早上吃穩定血糖 晚上吃幫助睡眠

在一天之內不同時段吃碳水化合物，會對身體產生不同的影響。(圖/123RF)

碳水化合物常被汙名化，但它是身體不可或缺的主要能量來源。在一天之內不同時段吃碳水化合物，會對身體產生不同的影響。美國註冊營養師Roxana Ehsani在health.com提到，研究顯示早上吃碳水，有助管理身體的能量並調節血糖；晚上吃則可幫助睡眠並減輕壓力。碳水化合物的攝取量因人而異，且與個人的整體健康目標有關。

早上吃 提供能量

早上吃碳水化合物可為身體和大腦提供能量，開始新的一天。經過一夜的禁食後，大腦的葡萄糖濃度很低，需要補充碳水化合物才能發揮最佳功能。研究指出，一天中早一點吃複合式碳水化合物（complex carbs），例如藜麥或香蕉，有助改善記憶力。

早上吃碳水化合物也可抑制飢餓感，避免餓過頭而暴飲暴食，導致肥胖風險。研究顯示，吃早餐的人往往擁有更健康的整體飲食，他們習慣在吃碳水化合物時，同時攝取各種富含膳食纖維的營養素。

早餐吃碳水化合物也有助穩定血糖，尤其是患有糖尿病的人。研究發現，糖尿病患在一天中早點吃碳水化合物（全穀物和澱粉類蔬菜，如玉米、南瓜、地瓜等），死於心臟病 的可能性較小，且壽命較長。

晚上吃 幫助睡眠

一般都建議在早上或下午早一點的時段吃碳水化合物，但某些時候，晚上攝取碳水化合物也有潛在好處。一些研究顯示，睡前攝取高纖碳水化合物，可以改善睡眠品質並降低失眠 風險。

研究發現，睡前四小時吃高升糖指數飲食的人入睡得更快，並可顯著延長快速動眼睡眠（深度睡眠）。另一項研究則發現，一天中稍晚攝取碳水化合物的人，體內皮質醇（壓力荷爾蒙）較低。

碳水化合物的最佳攝取時間，因健康目標而不同。

1.想減肥

如果減肥是你的目標，那麼最好不要在晚上吃碳水化合物，避免體重和體脂肪增加。安排在早一點的時段吃，並增加纖維攝取，有助管控整體卡路里。

2.想增肌

雖然蛋白質是肌肉修復的關鍵，但碳水化合物提供運動所需的能量也同樣重要。在運動前後攝取碳水化合物，有助於肝醣儲備，優化肌肉。

3.優化身體能量

全天持續供應碳水化合物，對於優化能量是必要的。在飲食中加入優質碳水化合物來源，如全穀類、水果、蔬菜、豆類與乳製品。

身體如何代謝？

當你吃進碳水化合物時，消化過程從口腔開始，消化酶將其分解成身體需要的葡萄糖，接著來到胃和小腸，葡萄糖進入血液中，最後多餘的葡萄糖會以肝醣的形式儲存在肝臟和肌肉中，以備使用。

當葡萄糖進入血液，血糖就會升高，此時胰臟釋放胰島素，就像為細胞解鎖，允許葡萄糖進入被利用，成為身體的能量，進食後血糖會升高，隨著身體消耗能量後，血糖可能會下降，直到下一次進食。