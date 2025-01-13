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肌肉痠、關節疼… 中醫食補減緩 有助改善體質

田騏嘉／臻品中醫診所腸胃科主任
中醫認為，可以透過適當的食補，幫助氣血流通、經絡順暢，疼痛自然會逐漸減輕。（本報資料照片）
中醫認為，可以透過適當的食補，幫助氣血流通、經絡順暢，疼痛自然會逐漸減輕。（本報資料照片）

無論是肌肉痠痛、關節不適，還是運動後的疲勞疼痛，這些身體的不適，都會干擾生活。中醫認為，疼痛的發生，往往與氣血不通、經絡阻滯或陽氣不足有關，建議可以透過適當的食補，幫助氣血流通、經絡順暢，疼痛自然會逐漸減輕。「藥食同源」是健康調理的基礎，選對食物不僅能止痛，更能從根本改善體質。

在寒冷季節裡，寒性體質的人容易出現關節疼痛或肌肉僵硬，這類疼痛與「寒邪阻滯」有關。此時應多攝取具有溫補陽氣的食物，例如薑母鴨、胡椒羊肉湯或花椒燉雞，能溫暖身體、驅散寒氣，讓疼痛得到緩解。

氣血不足的人則需要補充養血活血的食材，如紅棗、枸杞、桂圓搭配湯品或粥，不僅滋養身體，還能改善因血液循環不良引起的慢性疼痛。

長期勞累或熬夜容易耗損陰液，導致筋骨痠痛或肌肉疲勞，建議可選擇滋陰潤燥的食材來調理，例如銀耳百合湯或黑芝麻糊，既能滋養身體，也有助於減少因乾燥或疲勞引起的不適。此外，富含膠質的湯品如山藥排骨湯，也能強化筋骨，增加關節潤滑度，減少摩擦帶來的疼痛感。

疼痛的緩解也與日常習慣息息相關。寒涼的食物如冰飲、生菜沙拉會讓陽氣受損，尤其是寒性體質的人，應盡量避免食用。建議應多喝溫水，或選擇具有抗炎效果的食材如薑黃、核桃，不僅能舒緩疼痛，還能減輕炎症反應。此外，固定三餐並保持飲食均衡，可以促進氣血運行，減少疼痛的發生。

中醫食補的核心在於平衡體內的陰陽氣血，讓身體恢復自癒能力。透過適當的飲食調理，配合良好的生活作息，不僅可以減少疼痛，還能讓身體更健康。如果疼痛症狀持續未改善，建議尋求中醫師的診斷，結合針灸或內服調理，從根本解決問題，讓身體遠離疼痛的困擾，恢復順暢和輕鬆的生活。

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