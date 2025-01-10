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81歲日本女醫師長壽健康又有活力 靠這3大養生祕訣

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醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練以及常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練以及常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。（圖／123RF）

人上了年紀身體也容易出現健康警訊，雖然現代醫療技術發達，但民眾自身做好日常保健也很重要。日本一名女醫師天野惠子雖然已經高齡81歲，卻仍舊相當有活力，她的老年生活持續做著各種有趣的事，包括熱愛的醫療志業，讓我們來看看天野惠子保持健康的祕訣吧。

1.保持身體溫暖

天野惠子在40、50多歲時經歷了更年期，出現嚴重疲倦、怕冷、關節疼痛等症狀，當時她做了血液檢查和CT掃描，但結果都在正常範圍。因此她嘗試了很多方法，發現唯一有效的是「洗熱水澡」，洗完澡後她不適的症狀通常都會消失。

保持在36.5°C 或更高的體溫可以改善血液循環、活化免疫系統。老年人食欲不振時，洗個熱水澡或許會有幫助。

天野惠子習慣早晚兩次在浴缸裡泡澡15分鐘，尤其是白天泡澡有助於保持身體溫暖，讓她一天的開始更有活力。

2.進行肌肉訓練

許多中高齡者平時雖然會保持健走習慣，但天野惠子表示除了有氧運動之外，也建議搭配肌肉鍛鍊。

身體肌肉會在40歲後開始流失，肌肉力量如果衰退得太嚴重，則會影響日常活動。天野惠子從75歲開始每周都會在健身教練協助下，進行兩次90分鐘的肌肉訓練。她想藉此告訴大家，愈早開始愈好，但不論何時都不嫌晚。

3.喝低鹽蔬菜湯

天野惠子在女性內科門診看過許多患者因更年期產生胸痛、高血壓的案例，這是因為雌激素下降所引起的。在飲食方面，天野惠子推薦「自製低鹽蔬菜湯」來補充營養素。

她特別強調湯絕對要少鹽，她持續六年用簡單的方法做蔬菜湯，就是將各種蔬菜切碎方入鍋中煮沸後，再用小火煮30分鐘，不加任何調味料，只有蔬菜自然的鮮甜。她會一次準備兩至三天的份量然後放在冰箱裡。一開始也許會不太習慣這種無調味蔬菜湯的味道，但還是建議民眾將它搭配日常飲食嘗試看看。

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