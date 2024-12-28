我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

寒冬居家也要重保暖 外出跨年選穿防濕防風外套

記者林琮恩／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯偏低。(本報資料照片)
強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯偏低。(本報資料照片)

歲末年終，全球許多民眾正準備備參加跨年活動，台灣國健署提醒民眾，參與戶外活動時應注意保暖，尤其年長者、心血管疾病患者，必須留意頸部與四肢保暖，並選擇防濕防風的外套，才能安心跨年。

國健署長吳昭軍說，氣溫驟降會導致血管內平滑肌收縮，容易造成血壓升高，導致心肌梗塞與中風急性發作機會增加，此現象在長者身上更為明顯，建議長者多加留意血壓變化，一年至少落實一次「722」居家自我血壓測量，即連續7天量測，早起稅前各量測1回、共2回，每回量2次取平均值。

為預防低溫引發的心血管疾病，導致重症或死亡，吳昭軍說，外出跨年時頸部與四肢末端應保暖，建議選擇具「防濕防風」功能的外套，待在家中夜間或清晨剛起床時，也建議先活動四肢及身體，雙手扶穩床邊，腳步穩妥後再行走。使用電毯、暖爐及暖暖包，也必須留意避免低溫燙傷，建議包上一層毛巾或布料再使用。

吳昭軍說，年末聚餐頻繁，建議民眾仍須注意飲食，並隨身攜帶溫開水，減少攝取含糖飲料，更不要以喝酒作為取暖方式；胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥為心臟病症狀，或做不到「微笑、舉手、說你好」任一動作為中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療時間，避免釀成憾事。

跨年 中風 低溫 心血管疾病 心臟病

上一則

一惡習恐致「腦腐化」記性變差 醫師教5招動腦保健

下一則

藥物過敏讓他險命喪海 6類症狀別誤認是副作用

延伸閱讀

紐約時報廣場跨年水晶球揭幕 服役18載後將退役

紐約時報廣場跨年水晶球揭幕 服役18載後將退役
不愧是五月天…15萬張票搶光 宣布跨年免費開唱

不愧是五月天…15萬張票搶光 宣布跨年免費開唱
71歲婦行走緩慢、暈厥 就醫查出罕見非典型失智症

71歲婦行走緩慢、暈厥 就醫查出罕見非典型失智症
跨年倒數賞煙火、追曙光 低溫急凍最怕2件事

跨年倒數賞煙火、追曙光 低溫急凍最怕2件事

熱門新聞

FDA在20日核准禮來藥廠生產的減肥藥Zepbound用於治療肥胖成人的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，成為治療該病的第一種藥物。(路透)

「睡眠呼吸中止症」有藥醫了 FDA擴大減肥藥Zepbound使用範圍

2024-12-21 20:15
示意圖。（取自123RF）

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

2024-12-20 18:51
柑橘類常被認為是涼性食物，不少人會認為生病應該避免，小兒科醫師李尚謙發文說真相。示意圖。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）

感冒吃柑橘「太涼」？醫揭真相 再推5食物能促進免疫力

2024-12-26 19:56
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
不少民眾都有喝茶習慣，專家指出，綠茶、烏龍茶與紅茶都對健康有益處，但應避免空腹喝茶，以免引起腸胃道不適，也勿搭配藥物、保健食品，防止產生副作用。示意圖。（聯合報系資料照）

綠茶、烏龍茶、紅茶超級比一比 想減重 醫師首推這茶

2024-12-23 17:55
醫師發文介紹何為「腦腐化」，並分享避免腦腐化的5種方式。示意圖。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

一惡習恐致「腦腐化」記性變差 醫師教5招動腦保健

2024-12-27 19:57

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年