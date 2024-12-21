吃火鍋愛沾醬防鈉過量 別以為「和風醬」有利健康

醬料可以活化味覺，甚至促進身體健康，但攝取過多卻可能傷身。（圖／AI生成）

冬季天冷，又到了吃火鍋、聚餐旺季，若搭配醬料可以活化味覺，甚至促進身體健康，但攝取過多卻可能傷身。台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，在料理中適度、適量的使用鹽、糖、醬油、醋等醬料，可促進食欲，但要慎防吃下過多的鈉，避免造成身體負擔。

鹽、糖、醬油、醋、味精等是廚房裡常用的調味料，許惠玉表示，適當添加調味料，可凸顯料理風味。以醋為例，有烏醋、白醋、米醋、果醋等品項，通常會在羹湯裡加烏醋，涼拌或醃漬 小菜加白醋或米醋，也可在魚、壽司等料理酌量加點醋去腥、提味，有其講究的地方，不過，若用錯了則會失去食物的美味。

闢謠：喝醋不會比較健康

坊間盛傳，適量喝醋有益健康，可刺激食欲，促進新陳代謝，幫助瘦身、穩定血糖、血脂、血壓。許惠玉指出，醋仍有熱量，並且含糖、鈉，像水果醋的含糖量較高，所以，「我不會說喝醋比較健康」，因為醋的功能是著重在調味。

不少人吃火鍋時會沾醬，沙茶醬、豆瓣醬、醬油膏等都是熱門選項，許惠玉說，包括醬料在內，從火鍋料到湯頭，都是經過調味的加工食材，像魚豆腐、鑫鑫腸，就連清湯頭也是鈉含量很高；若是吃麻辣鍋、藥膳鍋、牛奶 鍋等，鈉含量可能更高，像牛奶鍋的牛奶含量並沒有想像的高，可能還有油脂。

沙茶醬 油、糖、鹽含量高

也有民眾吃清湯鍋，會搭配很多醬料食用，許惠玉認為，這對健康無疑是雪上加霜，因為不論是醋，還是沙茶醬、豆瓣醬、醬油膏等，都含鈉、糖，其中沙茶醬的製作過程涉及不同烹調方式，也沒有標準配方，因此油、糖、鹽含量都高，不利身體健康。

對於牛排、羊排、豬腳等肉類食物，應如何選擇健康醬料？許惠玉表示，豬腳可分為滷豬腳、炸豬腳、清蒸豬腳，由於滷豬腳、炸豬腳本身就有調味，民眾可據喜好決定是否沾醬，清蒸豬腳則建議搭配酸菜食用，酸菜通常是白菜、芥菜，含纖維質，有益健康。

和風醬 是被稀釋的醬料

至於吃牛排或羊排，究竟要選擇搭配哪一種醬料？許惠玉指出，很多人以為和風醬有利健康，其實它是被稀釋的醬料，其中含糖、鹽的成分並不低，只較千島醬的油脂含量稍低，但都會增加身體負擔，因此建議可搭配黑胡椒醬、蘑菇醬或番茄醬，或僅用黑胡椒粒，以減少攝取熱量。

許惠玉說，若攝取過多醬料，人體的鈉含量過高時，水分會滯留在體內而出現口渴狀況，國外研究發現，此時除了補充水分，還會感到飢餓，就會想吃更多的糖解膩，會導致血壓、血糖飆升外，也會變胖，並增加中風 、腎臟疾病、心血管疾病的風險。

自製醬料 可挑天然食材

如何選擇有益健康的沾醬？許惠玉指出，可從天然食材下手，包括蘿蔔、蒜頭、生薑、洋蔥、蔥等蔬菜，若愛吃辣也可選擇辣椒。自製醬料的方法，可先在碟中加一點醬油或醋，再將處理乾淨的蔥、生薑、蒜頭、蘿蔔等弄成泥狀或絲狀，混合均勻，或加辣椒，增添食材的風味。

許惠玉強調，醬料的使用重點在於分量與調味，依照不同的吃法與個人喜好加入料理。例如：吃蔬菜類清淡的食物，可以搭配口味稍重的醬料；若吃肉或丸子等已具調味的食材，則用較淡口味的醬料，「不管是什麼調味料，適度淺嚐就好。」