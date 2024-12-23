日常多爬樓梯監測心臟功能 胸悶別輕忽

台大醫學院內科教授、台灣高血壓學會理事長王宗道 。（ 圖／王宗道提供）

現代人生活飲食不健康，很多人有三高 而不自知，心血管疾病 危機四伏。心臟科醫師為病患的心臟健康把關，自己又是如何維持心臟健康？台灣台大醫學院內科教授、台灣高血壓 學會理事長王宗道說，他身為心臟內科醫師，十分重視心臟的健康，他和家人都沒有心血管疾病病史，會定期透過健康檢查注意自己的三高數值，也會進行X光、心電圖等檢查。

●逾3成病人 不知自己高血壓

王宗道說，很多疾病都是長期累積的，膽固醇長時間累積於血管內形成斑塊，一旦斑塊脫落，容易引發心肌梗塞、腦中風；血壓長期偏高、吸菸、糖尿病未控制等，都是心血管疾病危險因子。他提醒，全球高血壓病人中，高達三分之一都不知道自己有高血壓，每天量血壓、監控數值對血壓管理很重要。

心血管疾病與飲食、運動等生活型態有關，王宗道說，他有一陣子未注意飲食，造成低密度膽固醇（壞膽固醇）偏高，現在多吃青菜、菇類等原型食物且不過度烹煮，盡量不吃油炸雞排及蛋糕、餅乾、罐頭等加工食物，喝黑咖啡，不喝菜餚醬汁，減少油脂攝取，膽固醇已恢復正常。

王宗道坦承，平時工作忙碌，確實缺乏運動，但會用多走路、爬樓梯來彌補運動量不足，更當作是「自我檢查心臟」的重要活動。過去到台大醫院上班時，他多把車子停在地下3樓停車場，並爬樓梯到5樓的辦公室，等於爬了8層樓梯，可以鍛鍊腿部的肌力，同時也可測試自己的心臟功能；但現在因為需要往返台大醫院不同地點，每天走路會累積30分鐘以上，因而減少爬樓梯層數。

王宗道建議，民眾可以多爬樓梯，測試心臟功能，如果出現「喘」還不需過度擔心，但若有胸悶、胸口感覺被石頭壓住，或是壓迫的感覺從胃一直延伸到下巴時，一定要盡速就醫。另外他也提醒，爬樓梯時應選擇有扶手的樓梯，多注意安全，避免跌倒。

●壓力管理 學會「農夫思考」

「壓力對心血管疾病的威脅也很大。」王宗道說，他遇到壓力時，就會「像農夫一樣的思考」，農夫的工作是把環境顧好，種子才會生長；對一個人來說，種子就是自己的人生、健康，任務就是把健康顧好，過程難免面對颳風下雨，面對壓力就是調整心態、專注當下，保持冷靜，做好保護措施，不要怪東怪西，「一步一腳印」讓它順利生長，並隨時肯定自己，努力做好自己的角色。

至於現在許多民眾會服用他汀類藥物，維持心血管健康，王宗道說，他的膽固醇算正常，目前沒有服用他汀類藥物，但媽媽有在服用，以維持心血管健康。他建議，如果有心血管問題的患者，可以經醫師診斷服用他汀類藥物，降低膽固醇的效果可達30%至50%，高於改變生活型態的10%至20%。

●動脈硬化指數 更能判讀健康

膽固醇分為高密度膽固醇（好膽固醇）與低密度膽固醇（壞膽固醇），王宗道說，過去多關注壞膽固醇的數值變化，但臨床發現，有些心血管疾病病人，好膽固醇與壞膽固醇數值都很高，他母親就是如此，他想，「若好膽固醇多，能不能抵銷壞膽固醇？」

經醫學研究發現，將總膽固醇數值除以高密度膽固醇，得出的「動脈硬化指數」，就能預測心血管疾病的發生風險。王宗道說，正常人理想值應該小於4，心血管疾病患者最好小於3，一旦數值超過4，必須更積極的調整生活型態及使用藥物控制。這個計算方式相較於只看壞膽固醇的數值更為準確。