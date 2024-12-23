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9成心臟病患者易情緒緊張 護心祕訣：健忘別糾結

記者郭韋綺
陳永隆（左）常陪伴孩子參加運動比賽。（ 圖／陳永隆提供）
陳永隆（左）常陪伴孩子參加運動比賽。（ 圖／陳永隆提供）

現代人生活節奏步調快，壓力、情緒波動起伏大，又忽略均衡飲食，常引發心血管疾病，成為健康隱形殺手。台灣高雄長庚醫院心臟科主任陳永隆認為，適當運動、充足睡眠、健康飲食是護心的三大基石，還透露他的護心祕訣，就是「多健忘，別讓心糾結」。

保持心臟健康，陳永隆指出，首要是保持樂觀、心情愉快，心臟科門診患者九成以上情緒容易緊張，個性急、壓力大，情緒受干擾，自律神經就會失調，這些族群好發心肌梗塞、心律不整疾病，長期情緒起伏波動，對心臟造成負擔不小。

陳永隆說，門診追蹤發現，情緒和壓力對身體危害往往比疾病本身大，如何做好身心調適，的確是現代人面臨的重要課題。有時「健忘」是好事，過去不開心的事，讓它隨風而去，不要過度擔心未來的事或沒發生的事，以免無形壓力。

●交感神經作用 恐誘發心肌梗塞

以二戰德國納粹人體實驗為例，戰俘被綁手腳、矇上眼睛，拿冰塊佯裝在手腕劃刀，製造流血假象，實際上沒有傷口、也沒有流血，最後卻還是死亡。

陳永隆解釋，受到心理、情緒等因素影響，交感神經作用下，心跳加快、血壓升高、耗氧量增加，血管收縮，造成心臟負荷，可能誘發心律不整、心肌梗塞，嚴重甚至出現腦出血、腦中風、主動脈剝離，這些都是心臟病當中常見猝死原因。

除了心情影響身體健康，三高亦是心臟病危險因子，陳永隆會定期追蹤，三個月做一次檢查，包括血脂、血壓、血糖和糖化血色素，數值稍有異常就可能影響心臟。

陳永隆表示，自己沒有心臟疾病，但這幾年健康檢查發現血脂過高，目前有服用他汀類（statin）藥物，這類藥物對於降低膽固醇、穩定斑塊很有效果，他鼓勵患者別害怕用藥，這能降低心血管疾病風險，只須定期檢查肝功能和血脂值，確保藥物安全性和效果。

針對服用他汀類藥物有副作用的病人，家族性高膽固醇病人或是曾發生重大心血管事件、經傳統高劑量降膽固醇藥物治療仍控制不佳病人，目前也有PCSK9 抑制劑可以選擇使用。

關於運動，心態的調整很重要，他說，要讓運動成為生活的一部分，而不是額外的負擔。他每周跑步三到四次，每次30到40分鐘，有時候也會陪孩子運動，打羽球或騎腳踏車，又能跟孩子培養感情，運動變得有趣，自然就能持續，兩全其美。且以他個人經驗，規律運動下，糖化血色素較低，可見運動對新陳代謝幫助很大。

他建議大家多花時間陪伴家人，孩子的笑聲、互動，能讓人完全忘掉工作的壓力，和親人在一起的幸福感，對於心理和心臟健康都有不可忽視的幫助。看書、看電影或聽音樂，讓自己心情沉澱，也是很好的紓壓方式。

總結來說，從生活飲食習慣上做好護心養心基本功，還有壓力管理不能忽略，以及定期健康檢查非常重要。

●擁有高密度膽固醇 多愛吃魚

陳永隆對飲食控制相對嚴格，油炸食物、含糖飲料，基本上都是敬而遠之，他說，這些食物熱量高、對血脂控制又不友善，還會增加發炎反應機會。

他在門診發現，有些人的高密度膽固醇、亦即好的膽固醇相當高，一問之下，都是很喜歡吃魚類，像是鯖魚、鮭魚、沙丁魚等都是很好的魚類。

護心飲食原則，他推薦「地中海飲食」，以大量新鮮蔬果、全穀物、堅果和橄欖油、魚類為主，與適量飲酒，少吃紅肉、加工肉，並避免高脂肪和高糖食物。

地中海飲食。（圖/123RF）
地中海飲食。（圖/123RF）

心臟病 心血管疾病 中風

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