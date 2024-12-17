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吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

聯合新聞網
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）
地瓜富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。（圖／123RF）

地瓜是富含包括膳食纖維、維生素、礦物質的健康食物，適合拿來替代澱粉主食。如果一整天只吃地瓜體重會有什麼變化？一名博主實測給你看。

博主小玲橙子表示曾看過一個影片，吃半公斤(約1.1磅)地瓜能減少1.5公斤(約3.3磅)，於是實測一整天只吃地瓜看看會不會變瘦。她準備了一大鍋自家種的切塊蒸地瓜，重量約1公斤(約2.2磅)，只吃肉不吃皮，配上白開水，三餐都只吃地瓜果腹。早午餐連續吃完地瓜到了晚上雖然不餓，但為了達成任務晚餐還是硬吃了一個。

她在實驗之前一早空腹量體重為47.1公斤(約103.8磅)，經過一整天只吃地瓜的飲食，隔天空腹測量為46.4公斤(約102.3磅)，少了0.7公斤(約1.5磅)。有網友問吃那麼多地瓜不會一直放屁嗎？小玲表示並沒有這種情形；另外有人提醒這樣吃之後很容易暴飲暴食，她回應只有測試一天而已。

地瓜是熱門的養生根莖類澱粉食物，營養師劉怡里表示，地瓜110克只有133大卡，約半碗飯的熱量，富含β胡蘿蔔素，紫肉地瓜還多了花青素，抗氧化力強，膳食纖維又很多，屬於低GI(glycemic index)，又稱血糖指數食物，可以幫助腸胃道的蠕動，不僅有助穩定血糖，還具有降膽固醇、改善便祕減重、防癌等多重保健功效。

地瓜是很好的澱粉，如果腸道健康者，想要吃到最完整營養的地瓜，劉怡里建議，可以清洗乾淨，蒸煮熟後連皮一起吃，也可以食用到完整的植化素。但是提醒如果脹氣嚴重或是剛開完腸胃道手術的病人，應循序漸進食用，不要一次吃太多。

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