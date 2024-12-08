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心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

世界新聞網／輯
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

不管你是習慣自己帶午餐還是天天外食，午餐的選擇不只會影響你當天的精神狀況和專注力，長期心血管健康也會受到影響。

耶魯大學醫學院心臟科專家克魯姆霍茲（音譯，Harlan Krumholz）博士表示，雖然沒有研究證據，一定要吃午餐才能有益心臟健康，但凡是吃進身體裡的東西，肯定對心臟的健康有影響。Parade網站報導，克魯姆霍茲博士表示，作為一名心臟科醫師，他絕對不會拿來當午餐的食物是「培根雙層起司漢堡」。

根據 YouGov 的一項研究，起司和培根都是最受歡迎的漢堡配料。但富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和加工成分，又加了美乃滋和番茄醬的漢堡，很可能會對你的心臟會造成極大的負擔。

克魯姆霍茲解釋，雖然這是美國再日常不過的選擇，但卻很可能增加心血管疾病的風險，因為經常食用此類食物會升高低密度脂蛋白膽固醇、升高血壓

研究指出，心血管風險與攝取含高飽和脂肪的加工肉類呈正相關。美國心臟協會建議的每日「鈉攝取量」在 1500 毫克至 2300 毫克之間。但同時，美國疾病管制中心的報告也表示，美國人平均每天的鈉攝取量高達到 3400 毫克。

那午餐應該要吃甚麼才對呢？ 克魯姆霍茲建議，選擇含有全麥麵包和大量蔬菜的蛋白質三明治是更健康的選擇。

美國心臟協會也公布以下食物，適合當有益心臟健康的午餐：

1.低鈉火雞肉、去皮雞肉、鮪魚罐頭或鮭魚罐頭

2. 無鹽種子和堅果

3. 全麥或全麥麵食

4. 莓果、葡萄、切片蘋果或梨子等水果

5. 蔬菜棒

6. 低脂起司條

7. 無脂優格

耶魯大學 高血壓 心血管疾病

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