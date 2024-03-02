美甲不成竟變綠指甲 3類族群應慎防細菌入侵

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26歲的鄭小姐平常有施作凝膠美甲的習慣，日前因應佳節打扮特別貼了人工甲片，讓手指看起來更纖長。從事美髮行業的她，兩周後漸漸感覺指甲邊緣紅腫疼痛，卸甲發現甲面出現黃黃綠綠的顏色，隨即就醫，經由視診，醫師診斷鄭小姐感染綠膿桿菌合併甲溝炎，給予兩周抗生素口服藥物及外用藥膏治療後，指甲顏色逐漸恢復原樣，也不再有疼痛的症狀。

綠指甲初期症狀不明顯 這3類族群最容易感染

指甲的主要構造有甲床、甲板及甲溝，正常情況下，甲板緊貼甲床，以及周圍皮膚的完整性都會確保指甲免於受到髒污、細菌或黴菌的滋長，引起發炎，而綠膿桿菌是一種普遍存在於土壤、植物、水源的菌種，容易在潮濕的環境生長，會分泌青色的綠膿菌素，一旦指甲感染了綠膿桿菌，即會出現俗稱的「綠指甲」。

台灣台北慈濟醫院皮膚科吳若薇醫師表示，因為手部經常碰水的緣故，家庭主婦、廚房工作者、美容美髮業者都是常見的好發族群，而經常做美甲的族群無形中也會增加指甲感染的可能性，在美甲的過程中，會有除去死皮、打磨指甲、拋光指甲、塗抹凝膠或指甲油、貼人工美甲等步驟，若不小心造成指甲傷口，或是人工甲片與甲板出現縫隙，都會增加細菌在內部孳生的可能，引發指甲的感染。

感染綠指甲初期大部分不會有明顯的症狀，一般只會隱約察覺指甲顏色從肉粉色漸漸出現黃綠色，如果沒有及時處理，隨著感染面積擴大，可能會合併甲溝炎，產生紅腫疼痛等症狀。

綠指甲治療後勿立即做美甲 注意手部衛生防復發

指甲綠膿桿菌感染因為臨床表現特色且典型，有經驗的皮膚科醫師通常能夠立即診斷，也可以透過刮取一些指甲檢體進行細菌培養或是使用伍氏燈照射，觀察是否出現白綠色的螢光反應。治療方面以外用藥膏為主要選擇，塗抹對綠膿桿菌有療效的抗生素藥膏，用以抑制細菌之蛋白合成，達到使其壞死的作用。

吳若薇說明，初期的感染一般以外用藥膏治療即可，若是擴大到甲溝區域，則可考慮口服抗生素，加強治療效果。至於感染復原後間隔多久能夠再做美甲目前沒有絕對定論，但建議觀察兩至四周，確定指甲狀態都健康，再重拾美甲樂趣。

現今許多民眾都會定期為指甲穿新衣，因此日常生活中更是要小心預防感染，對此，吳若薇提醒，民眾應在碰水之後將指甲縫隙擦乾、避免過度修剪指甲以及盡量使用獨立的美甲工具，避免與他人之間的交互傳染，發現指甲有不正常顏色出現時，應停止施作美甲，並尋求專業皮膚科醫師診斷。

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