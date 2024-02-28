我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

過年後還是很貪吃又變胖？醫師提醒小心身體變痰濕體質

記者劉小川／台北即時報導
京都堂中醫林文君醫師。（京都堂提供）
京都堂中醫林文君醫師。（京都堂提供）

元宵節過了，也代表年節已過，根據統計，過年期間大約有4成民眾，體重會增加3～5公斤，但是即使過完年，卻還是無法忌口，還是持續一直吃，想要減肥該怎麼辦？中醫師就提醒，小心痰濕體質找上門，會影響代謝循環，就讓減肥更為困難。

中醫的痰濕體質中，所指的痰，代表應該從身體代謝出來的東西，譬如血管中過多的脂肪，或是水腫，都可以稱為痰，也代表著代謝不好，因此三高、糖尿病、肥胖等都屬於痰濕體質。

該如何分辨是否為痰濕體質呢？可以觀察自己身體，是否常四肢水腫、疲憊倦怠、排便稀軟、臉部頭髮容易出油、女性的分泌物增多或異味難聞，或是從舌頭分辨，起初現象是舌苔為黃，再來可能會有裂紋，後半部也比較厚膩，若還出現舌質紅，表示體內營養過剩，都代表身體狀況失衡。

台灣京都堂中醫林文君醫師指出，有濕痰體質的人，需要先將體內的濕痰排出，才能有助於減肥，在飲食結構方便，減少高脂、高糖、生冷食品，增加蔬菜、水果比例，如黑木耳、黃豆、黑豆、莓果類等，可以改善消化不良，降低體內發炎狀況，醫師也可以針對體質，給予不同用藥調理，或透過穴位埋線，提高基礎代謝率。

除了依據個人體質輔以中藥與埋線調理，日常生活中，居住環境要避免潮濕，外出運動享受日光浴，洗澡也以熱水為主，搭配充足睡眠與均衡飲食，才能讓身體除舊佈新。

三高 元宵節

上一則

初春咳嗽、腹瀉患者增 中醫曝調養方式：賞花有幫助

下一則

比生產還痛 每3人有1人罹「這」病 生病關鍵是年紀

延伸閱讀

初春咳嗽、腹瀉患者增 中醫曝調養方式：賞花有幫助

初春咳嗽、腹瀉患者增 中醫曝調養方式：賞花有幫助
過年胖5公斤 陳喬恩許願：瘦到能被風吹走

過年胖5公斤 陳喬恩許願：瘦到能被風吹走
李康台針灸師20年中醫路 舍岩針法造福社區

李康台針灸師20年中醫路 舍岩針法造福社區
說賈玲賣命減肥打拳…王晶捧張藝謀卻遭網民出征

說賈玲賣命減肥打拳…王晶捧張藝謀卻遭網民出征

熱門新聞

許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。（Pexels）

怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳

2024-02-20 10:48
有網友在臉書分享，在半套店接受打手槍、抓龍筋（即攝護腺按摩）服務時，被「有經驗的姐姐」摸到睪丸硬塊，進一步至醫院檢查，竟發現罹患睪丸癌；示意圖。（記者林琮恩／攝影）

恩客被「姐姐」揪出睪丸癌 醫：抓龍筋是早期發現關鍵

2024-02-24 04:14
維生素E可幫助生育、抗老化、提升免疫力、有益心血管健康。(圖／123RF)

維生素E 食補更有效 堅果、酪梨等4食物最多

2024-02-26 01:00
賈玲公開健康餐便當。（取材自微博）

賈玲1年內激瘦50公斤食譜曝光 醫生、營養師看了都搖頭

2024-02-27 02:20
（圖／NOW健康提供）

都市傳說魚油、薑黃、紅麴降血脂？醫師打臉錯誤觀念

2024-02-21 00:30
家族性胰臟癌病史、帶有胰臟癌的遺傳性基因等，是確定的胰臟癌危險因子。（本報資料照片）

台大醫曝沉默殺手胰臟癌2大奪命關鍵 篩檢公式這樣算

2024-02-25 03:48

超人氣

更多 >
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚
馬斯克兌現承諾…最後一刻棄單4千個迷你派 烘焙坊獲特斯拉賠材料費

馬斯克兌現承諾…最後一刻棄單4千個迷你派 烘焙坊獲特斯拉賠材料費