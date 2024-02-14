我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

設定「戒菸日」成功率最高能提升2倍

鄒尚謙
羅素英指出，為自己設定戒菸日，戒菸成功率提升1.3至2倍。（圖／123RF）
羅素英指出，為自己設定戒菸日，戒菸成功率提升1.3至2倍。（圖／123RF）

據統計，戒菸民眾最常將「父親節、新年」設為自己的戒菸日。台灣衛福部國健署菸害防治組長羅素英表示，許多老菸槍常在兒女或孫子出生時，下定決心戒菸，若有「設定戒菸日」，戒菸成功率提升1.3至2倍；研究顯示，戒菸1年，心血管疾病風險降低50%。

世界衛生組織（WHO）指出，吸菸導致每年800萬人死亡，每年有上百萬人因暴露二手菸而死亡。吸菸會導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、眼部疾病、糖尿病、失智等健康危害，以癌症為例，每一口菸至少含有70種致癌物質。吸菸也會導致皮膚老化、口臭及牙齒泛黃。

吸菸不僅危害自己的健康，其所產生的二、三手菸，也在無形中加害身邊的人及環境，如菸熄後殘留在衣物、牆壁、家具、頭髮、皮膚及地毯表面等環境中的汙染物，也有可能再度排放至所處環境中，與其他汙染物質結合成新毒物，如亞硝胺等致癌物質，成為所謂的「三手菸」。

羅素英指出，父親節和新年是最多民眾設定為自己戒菸日的節日，一來是給自己設定新年新希望，期待來年有更好的生活，二來則是為了家人的健康，因此在父親節下定決心戒菸；其餘像是情人節、聖誕節也是許多人選擇的戒菸日。

羅素英說，停止使用菸品的第20分鐘開始，血壓及心跳下降恢復正常，停止吸菸2至12周，血液循環及肺功能均會增加，如果戒菸1年，罹患心血管疾病風險降低50%，持續戒菸達5至10年以上，中風機率及罹癌的風險更是明顯降低。

國健署提供戒菸5步驟

1. 選定日子、下定決心，清除環境中可能引起吸菸欲望的物品

2. 克服尼古丁依賴，可尋求醫師的協助

3. 尋找暫時替代吸菸習慣來轉移，如以手持筆替代手拿菸習慣，或咬胡蘿蔔條及咀嚼無糖口香糖來替代

4. 當心情煩躁或壓力大時，更要抗拒吸菸的誘惑

5. 謹記戒菸四招，深：放鬆深呼吸、冷：喝杯冷水、動：運動一下、洗：洗臉或刷牙

心血管疾病 癌症 致癌

上一則

小心空汙等危險因子 他不菸不酒罹肺癌

下一則

她50多歲沒運動僅調整飲食「一年瘦11公斤」穿衣XL變M號

延伸閱讀

肺部協會：室外無菸空氣質量 加州獲A評級

肺部協會：室外無菸空氣質量 加州獲A評級
全國煙草控制報告 薄荷、風味香煙危害大

全國煙草控制報告 薄荷、風味香煙危害大
氣溫驟降易引發心血管疾病 醫師提醒注意「眼中風」

氣溫驟降易引發心血管疾病 醫師提醒注意「眼中風」
寒假期間學子易染菸癮 國健署：把握周末陪孩子說心裡話

寒假期間學子易染菸癮 國健署：把握周末陪孩子說心裡話

熱門新聞

泌尿科醫師推薦，南瓜子對泌尿系統和健康有益。（本報資料照片）

泌尿醫曝「這零食」好處多 調節攝護腺、防結石又助眠

2024-02-08 20:55
住在日本沖繩縣國頭郡恩納村97歲的喜久山濱子是當地有名的「超級阿嬤」，生性樂觀、身體硬朗。年輕時從事觀光業，70歲以後退休務農，做做賣菜生意。中央社

沖繩健康專家談「風車祭」 超級阿嬤身藏長壽秘訣

2024-02-10 12:16
肉類能夠給人身體提供的營養，許多不可被素食替代。(Pexels)

快看世界／營養專家：日常飲食中 盡量優先這一樣

2024-02-07 15:45
蘇一峰表示，最近常見好幾種病原體混雜的肺部感染，「環境的免疫天擇開始了」。（本報資料照片）

她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了

2024-02-11 18:36
有人被食物噎到時，施救者可使用哈姆立克法協助；四下無人時，則可將肚臍與劍突中間，靠著椅背或桌子邊緣往下移動，藉由腹腔壓力增加將食物噴出。圖非新聞當事人，(本報系資料照片)

47歲男疑吃花枝丸不幸噎死 醫揭「2方法」急保命

2024-02-11 08:37
（取材自NOW健康）

雜物滿屋難斷捨離？囤物也是一種精神病

2024-02-13 00:15

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事