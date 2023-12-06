防骨質疏鬆 補足維生素D和鈣 肌肉、骨骼都要顧

更年期婦女應多做運動，預防骨質疏鬆。此為示意圖。(本報資料照片)

骨質疏鬆患者平常難以察覺，一旦有警訊往往都是已經骨折，再加上死亡率高，形同老人殺手。台灣馬偕醫院骨科 醫師張定國表示，以台灣為例，男性骨鬆 超過兩成，女性則有近四成；加上一旦發生髖部骨折，一年內死亡率超過一成，不可不正視其威脅。

張定國表示，停經後的婦女、超過70歲男性、曾經骨折者、身材偏瘦／BMI低、有家族史，或是有糖尿病、腎功能不佳（洗腎）等慢性病患者，都是骨質疏鬆的高危險族群。他也說，如果只是輕微受傷就造成骨折的人更要特別留心，都應該要定期檢查。

張定國說，高風險民眾或是停經後女性應該至少三至五年做一次骨質密度檢測 。

目前骨質密度檢測有兩種方式，一個是雙能量X光吸收儀（DXA），為最常見的方式，測量腰椎、髖骨兩處。張定國說，另一種為測量腳底的定量超音波，但是僅為初步篩檢工具，不能做診斷。

★飲食均衡 多曬太陽

維生素D和鈣都須補足，同時照顧肌肉與骨骼。由於維生素D可以增加腸胃對鈣的吸收，並有助於肌肉功能，甚至減少跌倒可能；而鈣質是骨頭主要組成成分，因此維生素D、鈣質的攝取都不可輕忽。張定國強調，多運動、曬太陽、飲食均衡等不只是預防，也是治療骨鬆的重點。曬太陽有助於人體合成維生素D，建議民眾一天曬太陽約15至20分鐘。若是怕臉曬黑曬傷，可以在臉上擦防曬乳液，讓身體其他部位曝曬在陽光下，或是避開正中午時段，改在清晨、傍晚。

在飲食上，張定國表示，高脂肪魚類的維生素D3含量較多，如鮭魚、鮪魚、鯖魚，或是牛肉、雞蛋、牡蠣等亦有豐富含量；而含鈣量高的食物包含芝麻、紫菜、小魚乾、蝦米、木耳、黑豆、黃豆等、九層塔、牛乳製品等。

除了日常飲食攝取外，亦可透過營養保健品來加強補充維生素D。新光醫院骨科主治醫師許皓為建議，每天補充1000毫克鈣片、800國際單位的維他命D，並多曬太陽、運動、喝牛奶，保持良好作息，降低骨鬆風險。另外，也應避免吸菸、飲酒過量。

★負重運動 增肌耐力

張定國說，骨鬆常常合併肌少症一起發生，肌耐力不夠者應該多做運動，降低跌倒骨折風險，如快走並搭配登山杖增加安全。而平衡感不好的人就應該避免慢跑，以免增加跌倒風險。他強調，要做「腳在地上、身體負重」的運動，對於改善骨質疏鬆較有幫助，例如，跳舞、爬山、慢跑、爬樓梯、跳繩；而游泳、打太極拳等運動對骨質幫助較有限。