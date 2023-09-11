嬰兒房常見3類物品 易造成甲醛、塑化劑污染

圖片來源 ／健康醫療網

空氣中PM2.5濃度增加可能會對胎兒健康產生影響，除了戶外空污問題外，室內空污也是需關注的部分，尤其近年來許多準爸媽會購買DIY家具、嬰兒玩具等來布置嬰兒房，這些家具、玩具材質有可能會中釋放甲醛、塑化劑等有害物質，影響胎兒健康。

像台灣新竹一名33歲新手媽媽，經過試管嬰兒療程好不容易懷上第一胎，購買精美又便宜的家具跟風打造夢幻嬰兒房，但布置完成後，每當進到嬰兒房，聞到刺鼻氣味便頭暈、反胃不適。新竹國泰醫院婦產部張瑜芹主治醫師呼籲，準父母應從孕期開始注重空氣品質，未來寶寶出生也要持續留意。

PM2.5增加影響胎兒健康 網購當心來源不明家具

根據2022年「全球空氣品質報告」顯示，台灣年度平均PM2.5濃度為13.4 µg/m³，是WHO 標準值5 µg/m³的2倍之多，當PM2.5每增加10μg/m3，新生兒出生體重過輕風險高出11%、早產風險高出12%，若於懷孕晚期接觸高濃度PM2.5（＞16-17 µg/m³），死胎的風險將增加42%。

不過，除了戶外空污問題外，室內空污也要留意，常見主要來源包含新裝潢房屋、新購入家居擺設。尤其看似CP值高的網購DIY家具，其來源難以追蹤，不一定有嚴謹的規格審核，可能會成為孕期不適、影響胎兒健康的罪魁禍首。

嬰兒房3類常見物品 易室內空氣充滿甲醛、塑化劑

張瑜芹指出，以下物品會導致嬰兒房充滿甲醛、塑化劑等應特別留意，包含：

1.木製家具（如：尿布台、嬰兒床）：木製家具為防腐、防霉，多使用甲醛塗料處理。研究指出，甲醛會經由母親胎盤循環至胎兒身上，因此可能造成流產、早產、胎兒體重過輕或是先天異常。

2.遮光窗簾、防護地墊：部分窗簾在染色製程會使用甲醛塗料，而市面常見的巧拼、防護墊中的黏合劑也有甲醛的蹤跡。

3.吊飾、玩具：大部分玩具多為塑膠材質，塑化劑能透過吸入的方式進入人體。塑化劑為常見的內分泌干擾物質（亦稱環境荷爾蒙），在懷孕與嬰兒時期容易影響健康與生長。

一項台灣12年追蹤研究指出，懷孕期間若暴露於高濃度塑化劑環境，會影響未來女嬰子宮和卵巢生長；另篇研究也發現，母親懷孕時塑化劑的暴露量越高，其男嬰生殖器到肛門的距離將越短，而此段短距離與男性的生育能力呈正相關。

孕期就應注意空氣品質 如何避免空污影響健康？

張瑜芹建議，新手父母應從孕期就開始注重空氣品質，而未來寶寶出生到可以自由活動的階段也要持續留意，新手父母應養成出門配戴口罩 、勤洗手的衛生習慣，回到家立刻更換乾淨衣物能避免將空污帶進門。

此外，許多人也會使用空氣清淨機來過濾室內空氣，張瑜芹提醒，空氣清淨機要選購能完整吸附、穩定分解甲醛轉化成水、二氧化碳的，以避免污染再次發散，另外進風口應接近地面，因為嬰幼童經常在地面爬行，落塵、PM2.5等細懸浮微粒都會影響寶貝的呼吸健康。

資料來源：健康醫療網

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