我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

加州聖荷西水上樂園Raging Waters倒閉 網嘆初戀與青春沒了

嬰兒房常見3類物品 易造成甲醛、塑化劑污染

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

空氣中PM2.5濃度增加可能會對胎兒健康產生影響，除了戶外空污問題外，室內空污也是需關注的部分，尤其近年來許多準爸媽會購買DIY家具、嬰兒玩具等來布置嬰兒房，這些家具、玩具材質有可能會中釋放甲醛、塑化劑等有害物質，影響胎兒健康。

像台灣新竹一名33歲新手媽媽，經過試管嬰兒療程好不容易懷上第一胎，購買精美又便宜的家具跟風打造夢幻嬰兒房，但布置完成後，每當進到嬰兒房，聞到刺鼻氣味便頭暈、反胃不適。新竹國泰醫院婦產部張瑜芹主治醫師呼籲，準父母應從孕期開始注重空氣品質，未來寶寶出生也要持續留意。

PM2.5增加影響胎兒健康 網購當心來源不明家具

根據2022年「全球空氣品質報告」顯示，台灣年度平均PM2.5濃度為13.4 µg/m³，是WHO標準值5 µg/m³的2倍之多，當PM2.5每增加10μg/m3，新生兒出生體重過輕風險高出11%、早產風險高出12%，若於懷孕晚期接觸高濃度PM2.5（＞16-17 µg/m³），死胎的風險將增加42%。

不過，除了戶外空污問題外，室內空污也要留意，常見主要來源包含新裝潢房屋、新購入家居擺設。尤其看似CP值高的網購DIY家具，其來源難以追蹤，不一定有嚴謹的規格審核，可能會成為孕期不適、影響胎兒健康的罪魁禍首。

嬰兒房3類常見物品 易室內空氣充滿甲醛、塑化劑

張瑜芹指出，以下物品會導致嬰兒房充滿甲醛、塑化劑等應特別留意，包含：

1.木製家具（如：尿布台、嬰兒床）：木製家具為防腐、防霉，多使用甲醛塗料處理。研究指出，甲醛會經由母親胎盤循環至胎兒身上，因此可能造成流產、早產、胎兒體重過輕或是先天異常。

2.遮光窗簾、防護地墊：部分窗簾在染色製程會使用甲醛塗料，而市面常見的巧拼、防護墊中的黏合劑也有甲醛的蹤跡。

3.吊飾、玩具：大部分玩具多為塑膠材質，塑化劑能透過吸入的方式進入人體。塑化劑為常見的內分泌干擾物質（亦稱環境荷爾蒙），在懷孕與嬰兒時期容易影響健康與生長。

一項台灣12年追蹤研究指出，懷孕期間若暴露於高濃度塑化劑環境，會影響未來女嬰子宮和卵巢生長；另篇研究也發現，母親懷孕時塑化劑的暴露量越高，其男嬰生殖器到肛門的距離將越短，而此段短距離與男性的生育能力呈正相關。

孕期就應注意空氣品質 如何避免空污影響健康？

張瑜芹建議，新手父母應從孕期就開始注重空氣品質，而未來寶寶出生到可以自由活動的階段也要持續留意，新手父母應養成出門配戴口罩、勤洗手的衛生習慣，回到家立刻更換乾淨衣物能避免將空污帶進門。

此外，許多人也會使用空氣清淨機來過濾室內空氣，張瑜芹提醒，空氣清淨機要選購能完整吸附、穩定分解甲醛轉化成水、二氧化碳的，以避免污染再次發散，另外進風口應接近地面，因為嬰幼童經常在地面爬行，落塵、PM2.5等細懸浮微粒都會影響寶貝的呼吸健康。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

口罩 WHO

上一則

超詭異阿伯肚子突變尖 醫：再晚一點來就要爆破了

下一則

手臂蟹足腫困擾20年 1治療方式解決心頭大患

延伸閱讀

大陸小三懷孕 弟弟代娶回台 孩子出生提親子鑑定正名

大陸小三懷孕 弟弟代娶回台 孩子出生提親子鑑定正名
懷孕卻與家人疏離 Selina爆哭：明明住同棟樓 卻沒聯絡

懷孕卻與家人疏離 Selina爆哭：明明住同棟樓 卻沒聯絡
懷孕後家人反應竟是這樣 Selina痛哭「再也壓抑不住」

懷孕後家人反應竟是這樣 Selina痛哭「再也壓抑不住」
輸卵管已切除 竟又子宮外孕

輸卵管已切除 竟又子宮外孕

熱門新聞

日本研究發現沙薑有抗癌功用。(截取自大阪公立大學YouTube)

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

2023-09-07 11:59
營養師劉怡里建議，在夏天轉換秋天之際，可以補充含有3類營養素的食材，包括魚油、礦物質硒及槲皮素及多喝水，有助於抗發炎及提升免疫力。(本報資料照片)

夏秋換季容易過敏 營養師建議：吃3營養素 入秋食補養生

2023-09-08 04:59
圖片來源 ／健康醫療網

做夢不代表睡得好 醫師教你「5招」增加深眠長度

2023-09-07 01:30
維生素在人體最主要的功能是幫助代謝，類似機械所需的齒輪油及螺絲，是人體所必須，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

身體缺少哪種維生素？抽血可以告訴你

2023-09-06 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

高血脂「1不3要」 遠離動脈粥狀硬化威脅

2023-09-08 01:00
中華民國心臟學會及台灣高血壓學會發表最新高血壓指引建議，民眾每年至少遵守一次「722」原則，量測自身血壓值：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。（國健署提供）

3成台灣人不知道自己有高血壓 「722」量血壓+3招遠離

2023-09-08 05:28

超人氣

更多 >
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500

理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500
馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」