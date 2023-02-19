室內脫口罩後上班得化全妝 醫：卸妝後清潔不善恐生痤瘡

卸妝油無法將臉上髒汙、角質清除，用防水性的妝品更要注意清潔，否則恐生化妝品性痤瘡。（本報資料照片）

全台防疫 新冠疫情 三年多，室內口罩 禁令終於將在20日鬆綁，部分從事服務業的民眾習慣口罩下不化妝或只上淡妝，脫下口罩後勢必得化上全妝。食藥署說，易長痘痘、粉刺的民眾，若卸妝後沒有妥善清潔，反而對皮膚造成傷害。皮膚科醫師表示，卸妝油無法將臉上髒汙、角質清除，用防水性的妝品更要注意清潔，否則恐生化妝品性痤瘡。

中央流行疫情指揮中心日前鬆綁室內口罩政策，20日起在室內可自主決定是否戴口罩。不少服務業、上班族民眾工作上都可能得化上全妝，但下班回家後難免勞累，時常忘了卸妝，或卸妝完就沒有妥善清潔面部就倒頭大睡。

食藥署就提醒，卸妝油成分多是礦物油、合成油脂，即使是不用卸妝油，改用荷荷巴油、椰子油等植物油脂，也可能加重肌膚負擔；尤其當這些油脂沒有被清洗乾淨時，殘留量反而會持續刺激皮膚。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，卸妝油基本成分就是界面活性劑，目的是為了將化妝品的礦物質、重金屬類成分溶解掉，但「油脂」、「角質」並沒有辦法清除掉，卸妝後仍要妥善「清潔面部」，才能將老廢角質去除，避免粉刺產生。

「卸妝油可能造成毛孔阻塞。」趙昭明指出，市面上也有標榜「洗卸ALL IN ONE」的卸妝油，但效果大多不好，臉上髒汙易鎖在毛孔內，或成分不佳的卸妝油殘留在皮膚上，造成阻塞後就將產生「青春痘」或「痤瘡」，亦即所謂的「化妝品性青春痘」。

民眾若有上妝出門，回家切莫倒頭就睡。趙昭明表示，化淡妝或只上粉餅的民眾，使用卸妝水即可；化濃妝者，則要使用「卸妝油」。卸妝也都要進行清潔保養，特別現在市面上的化妝品成分愈來愈細小，若不詳加清潔就可能阻塞毛恐。

趙昭明說，市面上有許多防水性的化妝品，殘妝更容易黏在皮膚上，因此挑選卸妝產品的時候，務必要挑選能夠卸除防水膜的劑型。並且在卸妝後，務必妥善清潔面部，同時加強保濕，依照膚況，油性肌膚選擇水性保濕成分，乾性肌膚則選擇油性保濕產品，出門時也要注意防曬，避免「化妝品性痤瘡」產生。

食藥署也表示，用卸妝油按摩臉部時，油脂可軟化粉刺、類似「以油溶油」的方式清出部分粉刺，但對於易長痘痘、粉刺的肌膚來說，更容易導致粉刺與青春痘，讓問題惡化。正確使用卸妝產品，可清除臉上殘妝、維持肌膚健康的狀態，若皮膚屬於粉刺肌、痘痘肌，卸妝時可改用含油量較低的卸妝乳、卸妝水、卸妝液等產品。