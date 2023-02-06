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除痣先看5原則辨別好壞痣 嚴重恐是癌

記者邱宜君／綜合報導
除痣前一定要以「ABCDE」原則分辨是惡性還是良性。（Getty Images）
除痣前一定要以「ABCDE」原則分辨是惡性還是良性。（Getty Images）

痣是黑色素沉積的一種型態，台灣皮膚科醫師趙昭明提醒，除痣前一定要以「ABCDE」原則分辨是惡性還是良性；如果是惡性要趕快做病理切片，良性痣可去除，但因其深淺不同，除痣的方式、次數也會不同。

趙昭明表示，目前除痣多用「雷射」，最常用的就是「二氧化碳雷射」和「鉺雅鉻雷射」，特定波長的雷射可以將痣細胞汽化，很多人會誤以為除痣打雷射都是「一次OK」，其實不然。如果痣的特性是範圍較大、顏色較深、數量較多、分布位置較深層；或是打完之後又長出來，都可能需要不只一次的療程，要改採手術切除，比較不會留凹洞。

良性痣可分為三種，表皮痣位於表皮層內，位置較表淺；皮內痣位於真皮層，位置比較深；結合痣則是存在於表皮層與真皮層之間。趙昭明指出，痣的深度有時候要開始打雷射時才能確定，深色又大顆的痣除痣過程會比較痛，醫病之間就要即時溝通，如果發現一次療程不夠，可能一、兩個月之後就要再打。

除痣後臉上會有小傷口，術後要學習自我照顧、定期回診。趙昭明說，剛打完前幾天應盡量不碰水，可以用人工敷料覆蓋，保護傷口，也要遵照醫囑擦消炎藥膏，通常7到10天傷口會結痂並開始脫落，這段時間建議回診，給皮膚專科醫師確認傷口癒合情形。結痂剛脫落時，膚色會比較淺，幾個月後，膚色就會恢復到與周遭皮膚無異，但應持續注意保濕防曬。

趙昭明提醒，有些痣可能是惡性黑色素瘤，是一種皮膚癌，民眾要記得以「ABCDE」原則來觀察身上的痣，如果有符合的特徵，應盡速就醫。

ABCDE 5原則觀察痣。（健康新聞組整理）
ABCDE 5原則觀察痣。（健康新聞組整理）

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