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晨起手指僵硬如膠水黏住 45歲女罹類風濕關節炎3個月後重拾彈琴人生

記者沈能元／台北即時報導
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初鳴堂中醫診所院長周大翔說，類風濕關節炎為慢性自體免疫疾病，患者自體免疫細胞會攻...
初鳴堂中醫診所院長周大翔說，類風濕關節炎為慢性自體免疫疾病，患者自體免疫細胞會攻擊全身關節滑膜，導致滑膜發炎、增生，進而破壞軟骨與骨質，嚴重時會造成關節變形、骨質疏鬆甚至殘疾。示意圖。（123RF）

45歲陳女士，一年前突然發現雙手手指關節在清晨起床時，變得無比僵硬，像被膠水黏住一樣，必須泡熱水、活動半小時以上，才能勉強伸展。隨著病情惡化，她的手指開始紅腫、劇痛，連平時最喜歡的彈琴，甚至連拿筷子吃飯都成問題，就醫檢查確診為類風濕關節炎。經中醫、針灸治療後，3個月後，發炎指數恢復正常，手指紅腫消退，她終於能重新坐上琴椅，恢復彈琴，拾回往日的自信笑容。

陳女士起初接受西藥常規治療，但因有胃潰瘍病史，服用消炎止痛藥後，常感到劇烈胃痛、噁心，病情控制不理想，心情也陷入重度焦慮。初鳴堂中醫診所院長周大翔說，傳統上，患者多依賴西醫的類固醇、非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）或生物製劑來控制病情。然而，長期服用西藥帶來的腸胃不適、肝腎負擔或免疫力低下，常讓患者陷入進退兩難。

陳女士隨後至中醫診所就醫，周大翔開立清熱除濕、調理脾胃的中藥，並搭配每周兩次的針灸治療。治療不到一個月，陳女士的胃部不適大幅改善，清晨關節僵硬的時間從1小時縮短至10分鐘；3個月後，發炎指數恢復正常，手指紅腫消退。

周大翔指出，近年來，隨著中醫藥研究的國際化與實證醫學的發展，「中西醫結合治療」已成為抗發炎、調免疫的新趨勢。中醫透過「內服中藥調體質、外用針灸通經絡」不僅能有效緩解關節腫痛、縮短清晨僵硬時間，更能顯著減少西藥副作用。

類風濕關節炎為慢性自體免疫疾病，患者自體免疫細胞會攻擊全身關節滑膜，導致滑膜發炎、增生，進而破壞軟骨與骨質，嚴重時會造成關節變形、骨質疏鬆甚至殘疾。周大翔說，「很多人以為類風濕關節炎只是關節痛，忍一忍就過去了，這是極大的誤解」。

類風濕關節炎更是全身性系統性疾病，發炎因子會隨著血液循環流向全身，長期處於慢性發炎狀態的患者，罹患心血管疾病，如心肌梗塞、中風機率比一般人高出2至3倍。中醫治療時，除了內服中藥，針灸則有通經活絡、止痛消腫的作用。

周大翔說，現代醫學研究發現，針灸能刺激大腦釋放內啡肽（Endorphins，天然的止痛物質），並能局部抑制前列腺素等發炎物質的產生。對於處於慢性緩解期、關節局部冰冷畏寒的患者，中醫則可運用「熱敷中藥薰洗」或「三伏貼/三九貼」等艾灸療法，利用肉桂、乾薑、細辛等溫熱中藥材外敷，讓藥效透過皮膚直達病灶，達到溫經散寒、活血化瘀的效果。

周大翔提醒，類風濕關節炎是一場持久戰，除了配合醫師治療，患者在日常生活中建立「抗發炎體質」更是關鍵。

1. 維持正常生活作息：熬夜會使內分泌失調、發炎因子飆升，患者務必維持規律作息，每天睡足7至8小時。

2. 維持關節保暖：關節遇冷易使血管收縮、疼痛加劇，晨起時可先用溫水洗手，或配戴保暖手套。

3. 適度運動：許多患者因怕痛而不動，反而加速關節僵硬與肌肉萎縮。在不疼痛的前提下，建議進行太極拳、八段錦、游泳或散步等低衝擊性運動，能有效維持關節活動度與肌肉力量。

周大翔說，當關節發出不適訊號時，切勿聽信偏方延誤治療。中西醫結合治療能截長補短，兼顧快速控炎與根本調理，助患者擺脫類風濕關節炎的不適及困擾。

精華 FAQ

  • 她一開始在清晨起床時雙手手指關節極度僵硬，像被黏住般需泡熱水與活動半小時以上，之後又出現紅腫、劇痛，連彈琴與拿筷子都受影響。

  • 因她有胃潰瘍病史，服用消炎止痛藥後常胃痛、噁心，病情控制也不理想，心情更陷入焦慮，因此轉向中藥調理與每周2次針灸治療。

  • 醫師建議維持規律作息、睡足7至8小時，注意關節保暖，並在不疼痛時做太極拳、八段錦、游泳或散步等低衝擊運動，以減少僵硬與肌肉萎縮。

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