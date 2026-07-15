上下樓疼痛、蹲站困難…膝蓋退化警訊 及早控制能延緩惡化

醫師指出，等到走路困難才就醫，錯失最佳治療時機；示意圖。（圖／123RF）

不少中高齡民眾都有這樣的經驗：上下樓梯膝蓋痠痛、蹲下後站不起來，甚至只是逛個菜市場，就感覺膝蓋卡卡腫脹。許多人認為這只是年紀增長的自然老化現象，但骨科 醫師提醒，這些症狀恐是退化性關節 炎的早期警訊，若能及早發現並介入治療，有助延緩關節惡化。

台灣新光醫院骨科主治醫師李昆翰指出，退化性關節炎是常見的慢性疾病之一，許多患者誤以為膝蓋疼痛只是老化現象，因此延誤就醫，等到症狀明顯影響生活品質甚至行動能力時才尋求治療。

根據台灣研究數據顯示，退化性膝關節炎整體盛行率約為20.4%，相當於每5人就有1人受到影響。隨著年齡增加，盛行率也明顯上升，其中女性高於男性，分別為24.6%與15.5%；70歲以上女性更接近每2人就有1人受到影響。

新光醫院骨科主治醫師李昆翰 曾俊林／攝影

慢性發炎 加速關節退化

李昆翰表示，退化性膝關節炎不只是單純的「磨損」，而是一種全關節的慢性發炎性疾病。除了關節軟骨逐漸磨耗外，軟骨下骨及滑膜等組織也可能受到影響。治療除了藥物控制疼痛外，更應重視體重管理、強化肌力、規律運動、均衡飲食及定期追蹤等整體照護策略。近年研究也開始關注天然抗發炎成分，希望從源頭調節慢性發炎，協助延緩退化進程。

活關素75是近年受到關注的關節保健成分，萃取自天然植物V. Paradoxa，透過獨創冷萃濃縮技術取得其活性成分。與傳統著重補充營養原料的保健觀念不同，活關素75主要從慢性發炎管理的角度切入，希望協助維持關節結構健康與活動能力。

李昆翰指出，近年研究發現，退化性膝關節炎的惡化與慢性發炎息息相關。當發炎反應持續存在時，不僅會造成疼痛與僵硬，也可能加速結構流失與功能下降。因此，如何穩定發炎反應，已成為關節保健的重要方向之一。

研究顯示，活關素75有助於調節發炎反應、改善疼痛與僵硬感，並提升日常活動能力。人體臨床研究發現，持續補充後可改善關節不適、發炎下降、軟骨流失減緩；動物研究亦觀察到關節腫脹減少、結構破壞降低等結果。李昆翰表示，從發炎源頭進行管理，有助於維持關節健康，因此近年逐漸受到醫界與民眾關注。

除了正規治療之外，建立正確觀念也是延緩退化的重要關鍵。關節退化難逆轉，但症狀與退化速度可以控制。發炎控制好，肌肉夠強，很多人多年都不會惡化。

「退化不等於無解。」李昆翰表示，臨床上許多患者透過及早介入、控制發炎、維持肌力與規律活動後，不僅疼痛明顯改善，也能長期維持行動力與生活品質。

他提醒，當關節出現不適警訊時，應及早尋求專科醫師評估，並依個人狀況調整運動習慣、體重管理及日常保養方式，把握介入時機。治療的目的，不是讓X光變年輕，而是讓人走得更遠、活得更好。

強化肌力 勤做護膝運動

退化性膝關節炎患者可以透過簡單的肌力訓練，強化下肢支撐能力、增加膝蓋穩定度。李昆翰建議可從「抬、夾、站」三項運動開始，每次約5分鐘即可執行。

1.抬-坐姿抬腿

● 坐於椅子前半部

● 一腳伸直抬高、停留5秒

● 緩慢放下後換腳

● 左右各10次，每天2回

功效：強化大腿前側股四頭肌、增加膝蓋支撐力、提升穩定度

2.夾-夾枕頭運動

● 坐姿或躺姿皆可

● 將枕頭置於雙膝中間

● 用力夾緊5秒後放鬆

● 重複10次，每天2回

功效：強化大腿內側肌群、增加膝蓋穩定度

3.站-扶椅抬腳

● 扶著椅背站立

● 單腳慢慢向後抬起並停留3秒

● 緩慢放下後換腳

● 左右各10次，每天2回

功效：強化臀肌、改善平衡、預防跌倒

圖／李昆翰提供