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31歲婦癌後1天導尿5次 「膀胱頸放鬆手術」助擺脫尿管

廖靜清
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31歲女性因婦科癌症手術影響排尿功能，施行膀胱頸放鬆手術，合併超音波導引下尿道外...
31歲女性因婦科癌症手術影響排尿功能，施行膀胱頸放鬆手術，合併超音波導引下尿道外括約肌肉毒桿菌素注射，重拾正常生活。(記者廖靜清／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

31歲婦癌術後罹患膀胱無力症，經膀胱頸放鬆手術與肉毒桿菌素注射後，隔天恢復排尿，導尿頻率大減，生活品質明顯改善。

31歲的潘小姐接受婦科癌症手術後，膀胱失去收縮功能，術後完全無法自行排尿，只能長期留置尿管，後來改為每天自行導尿五次以上，工作、社交與生活品質大受影響，一度以為要跟導尿管相伴一生。所幸接受「膀胱頸放鬆手術」等治療後，術後隔天便恢復排尿能力，成功擺脫「尿管人生」。

台灣的中國醫藥大學附設醫院(中國附醫)台北分院泌尿部婦女泌尿科主任鄒頡龍表示，潘小姐因手術引發「膀胱無力症」（Underactive Bladder，UAB），產生膀胱收縮力量不足或收縮時間過短，導致尿液無法順利排空，只能依賴導尿維持排尿功能。

在接受「膀胱頸放鬆手術」，另搭配「超音波導引下尿道外括約肌肉毒桿菌素注射」，潘小姐術後第二天即可自行排尿，一周後膀胱餘尿量降至200毫升以下，每天僅需導尿一至兩次，生活品質大幅改善。

鄒頡龍說，膀胱無力並非罕見疾病，但讓患者極為困擾。根據國際研究，65歲以上約20%至40%可能出現不同程度的膀胱收縮功能不足，70歲以上盛行率更可能超過三分之一。

造成膀胱無力的原因相當多，除了老化造成膀胱肌肉退化外，糖尿病神經病變、脊髓損傷、中風、帕金森氏症，以及骨盆腔、婦科或泌尿科手術造成神經受損等，都可能讓膀胱失去正常收縮能力。若長期排尿不完全，可能反覆泌尿道感染、形成膀胱結石，甚至影響腎功能，嚴重者恐導致腎衰竭。

目前醫學界仍缺乏能有效恢復膀胱收縮力的藥物，因此許多患者只能長期留置尿管，或每天自行清潔導尿四至六次。鄒頡龍表示，雖然間歇性導尿比永久尿管更符合生理需求，但患者每天都必須攜帶導尿器材、反覆消毒，不僅耗時，也增加感染風險，許多人因此不敢旅行、外出，甚至放棄工作與社交生活。

為改善治療困境，鄒頡龍發展出「超音波精準導引外括約肌肉毒桿菌素注射」合併「膀胱頸放鬆手術」的策略，利用超音波定位，將肉毒桿菌素精準注射至尿道外括約肌，降低膀胱出口阻力，協助患者更順利排空尿液，提高治療成功率。相關研究成果已發表於國際SCI期刊「Toxins」，並持續累積臨床成果。

截至目前，團隊已成功治療25名膀胱無力症患者，絕大多數患者已不必再規律導尿，或僅需睡前導尿一次，即可維持良好的膀胱排空效果，大幅改善生活品質。鄒頡龍提醒，若長期出現排尿困難、尿流變細、解尿時間過長或尿不乾淨，切勿以為只是老化現象，應及早就醫檢查，把握治療時機，避免膀胱功能持續惡化。

中國附醫泌尿部婦女泌尿科主任鄒頡龍表示，膀胱無力並非罕見疾病，患者人數預估還會持...
中國附醫泌尿部婦女泌尿科主任鄒頡龍表示，膀胱無力並非罕見疾病，患者人數預估還會持續增加。(記者廖靜清／攝影)

精華 FAQ

  • 她在婦科癌症手術後出現膀胱無力症，膀胱收縮力量不足且排空不完全，只能靠每天自行導尿維持排尿，先前甚至必須一天導尿五次以上。

  • 醫師以膀胱頸放鬆手術降低出口阻力，並搭配超音波導引下尿道外括約肌肉毒桿菌素注射，術後第二天她就能自行排尿，尿量控制也明顯改善。

  • 若排尿不完全長期存在，可能反覆泌尿道感染、形成膀胱結石，甚至影響腎功能，嚴重時還可能造成腎衰竭，因此出現症狀應盡早就醫。

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