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2歲男童1原因2周才解便 兒童便祕問題3招解決

記者萬于甄
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醫師表示，臨床上逾九成兒童便祕屬於「功能性便祕」，並非器官疾病，其中「憋便」是最...
醫師表示，臨床上逾九成兒童便祕屬於「功能性便祕」，並非器官疾病，其中「憋便」是最主要原因；示意圖。（圖/123RF）

便祕不只是成人文明病，也是兒童最常見的腸胃問題之一。醫師表示，不少家長誤以為孩子每天排便才正常，卻忽略糞便型態、排便是否疼痛及是否出現「憋便」行為，若孩子害怕上廁所、食欲下降或刻意忍便，應及早就醫。

台灣一名2歲男童因長期便祕，排便時神情痛苦，最長一、二周才解便一次，甚至需靠浣腸才能排便，家長擔心罹患腸道疾病而就醫，經檢查診斷為功能性便祕及排便障礙，透過口服藥物、飲食調整及生活習慣改善後，症狀逐漸緩解，也不再抗拒上廁所。

奇美醫院兒科部主治醫師胡婷勻指出，臨床上逾九成兒童便祕屬於「功能性便祕」，並非器官疾病，其中「憋便」是最主要原因，若孩子每周排便少於三次、糞便乾硬如球、排便需用力且疼痛，甚至伴隨肛門出血、滲便等情況，且持續超過兩周，就應儘速就醫。

她表示，孩子憋便多與曾有疼痛排便經驗、環境改變、貪玩或在學校不敢如廁有關；此外，蔬果、水分攝取不足，偏愛炸物、甜食、速食，或牛奶攝取過量，也會降低腸道蠕動，增加便祕風險。

胡婷勻表示，四至六個月開始添加副食品、戒尿布訓練期及剛入學階段，都是兒童便祕好發時期，且治療不能只依賴藥物，應搭配均衡飲食、充足水分及排便訓練，建議每天固定讓孩子坐馬桶5至10分鐘，尤其飯後是培養排便習慣的最佳時機。

精華 FAQ

  • 臨床上超過九成屬於功能性便祕，最常見原因是孩子曾有疼痛排便經驗後開始憋便，再加上貪玩、學校不敢上廁所或生活環境改變。

  • 若孩子每週排便少於三次、糞便乾硬如球、排便時需要用力且疼痛，或出現肛門出血、滲便等情況，並持續超過兩周，就應盡速就醫。

  • 除了依醫囑用藥外，還要增加蔬果與水分攝取，減少炸物甜食及過量牛奶，並養成每天飯後固定坐馬桶五到十分鐘的排便習慣。

便祕

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