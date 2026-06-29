我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

高溫不只防曬 醫呼籲：糖友當心3控糖危機

記者陳雨鑫
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏季高溫，糖尿病患者更需要注意，高溫流汗、飲水不足、水果過甜等多項可能影響控糖的...
夏季高溫，糖尿病患者更需要注意，高溫流汗、飲水不足、水果過甜等多項可能影響控糖的危機；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒糖尿病患者，夏季高溫不只要防曬防中暑，更要留意血糖波動、脫水風險與胰島素保存，並透過規律監測與飲食控制降低失控機率。

許多人以為夏天流汗多，或是天熱食欲下降，血糖可較容易控制，但實際上卻未必如此。台灣雙和醫院新陳代謝科主任吳忠擇表示，部分患者因活動量增加反而會出現低血糖，也有人因脫水或飲食改變導致血糖升高，因此夏天更應養成規律監測血糖的習慣，尤其在運動前後、外出活動時間較長，或出現疲倦、頭暈等症狀時，更應留意血糖變化。

吳忠擇說，夏天除了需要擔心流汗量，導致血糖不穩以外，夏季也是水果盛產季節，西瓜、芒果、荔枝等水果深受民眾喜愛，糖尿病患者一定要注意分量控制，水果雖富含維生素與膳食纖維，但糖分通常過高，若一次攝取過量，恐會使血糖快速上升；至於果汁、手搖飲與冰品等高糖食品，應盡量避免。

吳忠擇表示，高溫造成的脫水問題，也是糖尿病患者需要重視的議題，如果糖尿病患有合併腎臟病、高齡或血糖控制不佳等情況，會更容易因大量流汗而出現脫水，當身體出現口乾舌燥、尿量減少、尿液顏色變深、頭暈無力等情形時，都可能是脫水警訊，應盡速補充水分。平時應養成少量多次喝水習慣，不要等到口渴才補充水分。

夏季高溫也可能影響藥物保存，特別是胰島素，若長時間暴露於高溫環境，可能影響藥效。外出時建議使用保冷袋或專用冷藏盒保存，避免放置於車內或陽光直射處。

吳忠擇提醒，糖尿病患者夏季除了注意防曬、防中暑，更應留意血糖監測、水分補充及飲食管理。若能及早掌握身體變化並維持規律生活習慣，即使面對炎炎夏日，也能降低血糖失控及併發症風險。

精華 FAQ

  • 因為高溫下活動量、流汗量與飲食型態都可能改變，有些人會低血糖，有些人則因脫水或吃得不一樣而血糖升高，所以不能只看天氣熱就以為較好控制。

  • 水果雖有維生素與纖維，但西瓜、芒果、荔枝等糖分仍高，必須控制一次攝取量；果汁、手搖飲與冰品更應少碰，避免血糖快速上升。

  • 應少量多次補水，不要等口渴才喝，若有口乾、尿少、尿色變深或頭暈要警覺脫水；胰島素則要用保冷袋或冷藏盒保存，避免高溫和陽光直射。

血糖 糖尿病

上一則

2歲童最久2周才排便 醫：9成兒童因這原因便祕

延伸閱讀

不只在冬天發作 退化性關節炎夏季3原因讓膝蓋更痛

不只在冬天發作 退化性關節炎夏季3原因讓膝蓋更痛

天熱只喝水也會脫水？ 注意6跡象恐是「身體渴了」

天熱只喝水也會脫水？ 注意6跡象恐是「身體渴了」
天熱頭暈休息就好？醫揭夏天最容易忽略5警訊：不可硬撐

天熱頭暈休息就好？醫揭夏天最容易忽略5警訊：不可硬撐
荔枝甜分高 糖尿病友、高脂肪肝別吃多 避免空腹食用

荔枝甜分高 糖尿病友、高脂肪肝別吃多 避免空腹食用

熱門新聞

很多人都有失眠的經驗，營養師教大家睡前可以吃奇異果幫助睡眠。 (示意圖／AI生成)

睡不著怎麼辦？ 營養師推薦睡前吃1水果助眠：真的有效

2026-06-26 22:50
若長期感到精神不振，建議避免大量飲用茶類及咖啡。（圖／123RF）

糙米、綠茶是幫凶？ 常感疲勞避開這些食物

2026-06-26 02:00
一群觀光客21日步行於法國南錫市街頭。（路透）

步行速度藏長壽線索 快走族死亡風險低43% 各年齡層參考值曝光

2026-06-23 04:53
子宮脫垂依嚴重程度可分為四個階段，若處於一到二期的階段，可先透過凱格爾運動強化骨盆底肌群改善。（蘇茗軒提供）

30多歲未生育竟然子宮脫垂 醫揭重訓一習慣恐釀禍

2026-06-27 05:10
黃軒醫師提醒，夏天其實是頭暈的高峰季節，有時看似不起眼的症狀，可能正是身體發出的求救訊號。 (示意圖／AI生成)

天熱頭暈休息就好？醫揭夏天最容易忽略5警訊：不可硬撐

2026-06-22 21:50
紅甜椒。(本報資料照片)

天然抗氧化明星…除了番茄 6食物也可補充茄紅素

2026-06-25 02:00

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡