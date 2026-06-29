愛吃甜+不運動 胰島素阻抗恐上身

糖尿病高風險族群相當普遍，包括BMI超過24、腰圍過粗、有糖尿病家族史等，若只要符合兩種危險因子，就建議定期檢測空腹血糖及糖化血色素，及早發現胰島素阻抗與血糖異常，降低罹病風險。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 愛吃甜食又缺乏運動，會增加胰島素阻抗與第二型糖尿病風險；糖尿病前期常無症狀，應及早檢測與介入。

現代人生活作息紊亂、飲食西化，血糖 波動高，也讓不少年輕人不到40歲就出現「胰島素阻抗」，而成為第二型糖尿病 的候選人；許多人都認為糖尿病患者是吃太多糖，事實上第二型糖尿病的形成，是一段相當複雜的過程，不能用愛吃糖這個單一因素解釋，但如果愛吃甜的、高油食物，並且缺乏運動習慣等，可能是第二型糖尿病的候選人。

台灣雙和醫院新陳代謝科醫師陳茝君表示，胰島素是由胰臟分泌的重要荷爾蒙，負責協助葡萄糖進入細胞利用，維持血糖穩定。當身體因肥胖、缺乏運動、年齡增長或遺傳等因素影響，對胰島素的反應逐漸變差時，就會出現胰島素阻抗。此時，身體需要分泌更多胰島素，才能達到原本控制血糖的效果。

在胰島素阻抗初期，胰臟會透過增加胰島素分泌量來代償，因此血糖檢查仍可能維持正常，甚至糖尿病前期患者體內的胰島素濃度可能比一般人更高。然而，這種長期超量運作就像讓胰臟不斷加班工作，時間一久便可能逐漸失去功能。當胰臟無法再分泌足夠胰島素時，血糖便開始上升，進一步演變成糖尿病。

一旦被發現處於「糖尿病前期」，這不單純只是身體給的警告，是告知疾病已經開始進展。根據研究顯示，當血糖從正常逐漸升高至糖尿病前期時，胰臟分泌胰島素的功能可能已經損失約五成；等到正式被診斷為糖尿病時，胰臟功能往往只剩下兩至三成。

研究也發現，糖尿病前期患者在未來五年內發展為糖尿病的風險約為9%至50%之間，且糖化血色素愈高，進展風險愈大。除了未來罹患糖尿病外，胰島素阻抗本身也與心血管疾病、脂肪肝、高血壓及腎功能異常等問題密切相關。

陳茝君說，胰島素阻抗往往沒有明顯症狀，許多人直到健康檢查發現空腹血糖或糖化血色素異常時，才知道身體已經亮起紅燈。等到出現「三多一少」症狀，包括吃得多、喝得多、尿得多及體重減輕時，通常代表血糖已經控制不佳，疾病進入較明顯階段。

陳茝君提醒，糖尿病高風險族群相當普遍，包括BMI超過24、腰圍過粗，如男性超過90公分、女性超過80公分、有糖尿病家族史、高血壓、心血管疾病病史、三酸甘油酯過高、缺乏運動，以及曾罹患妊娠糖尿病或多囊性卵巢症候群的女性等。

若同時具有兩項以上危險因子，建議定期檢測空腹血糖及糖化血色素，及早發現胰島素阻抗與血糖異常，才能在胰臟功能尚未嚴重受損前介入治療，降低未來罹患糖尿病及相關併發症的風險。