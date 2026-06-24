牙髓結石可能有關全身性血管與代謝風險

根據近年研究顯示，牙髓腔鈣化與心血管疾病之間呈現一定相關性，因此在部分情境下，牙科X光影像或可作為早期心血管風險的參考線索之一；示意圖。(圖／123RF)

近年有研究發現牙髓腔鈣化與心血管疾病 之間的可能關聯。台灣牙醫師劉淑韻日前指出，她在Threads看到有人分享自己的牙科全口X光（PANO），定睛一看，發現影像中出現與年齡不相符、分布較廣泛的牙髓腔鈣化，因此進一步詢問其心臟病 史與家族病史，並建議對方可與心臟科醫師討論是否需進一步檢查。她表示，牙髓腔鈣化的型態若有異常，有可能與全身性的血管與代謝風險有關，也強調牙科X光並不能用於心臟病診斷和心臟相關檢查，但若牙醫師有觀察到異常情形，可多加提醒患者留意，作為早期警訊的參考。

劉淑韻指出，她從上述影像觀察到，其牙髓腔鈣化與牙髓結石型態，並不是臨床上常見的單顆、零星的變化，因而提高警惕。在臨床上，她若發現患者有牙髓腔鈣化的情形，也會特別留意以下數項特徵，包括患者年紀不大，卻已出現多顆或廣泛的牙髓鈣化，且鈣化型態不像單一牙齒受到局部刺激所造成，以及同時合併糖尿病、血糖控制不佳、慢性腎臟病、高血脂，或本身具有心血管疾病家族史等。

劉淑韻說，這些情況可能與全身性的血管與代謝風險有關，而不只是牙齒本身的問題。根據近年研究顯示，牙髓腔鈣化與心血管疾病之間呈現一定相關性，因此在部分情境下，牙科X光影像或可作為早期心血管風險的參考線索之一。

為何牙髓鈣化可能與心血管問題有關？劉淑韻指出，目前認為牙髓鈣化的異常狀況不是單純的鈣沉積，可能與在長期發炎和代謝失衡的狀態下，原本負責維持組織彈性的細胞逐漸出現類似「造骨」反應有關。牙髓組織因為對這類變化相對敏感，與心臟相比，有時可能更早在X光影像上觀察到鈣化情形。她也強調，牙科X光並不能用來診斷心臟病，也無法取代心臟檢查，僅能作為潛在風險的提醒線索之一。

劉淑韻指出，從影像觀察牙髓腔鈣化時，也必須同時考慮藥物因素。現有研究顯示，他汀類降血脂藥物可能影響牙髓鈣化的影像表現，但不代表是藥物本身的問題，而是因為其在穩定血管斑塊的同時，可能使鈣化在影像上更為明顯。

心血管治療近年強調積極控制低密度膽固醇（LDL），相關藥物的使用也可能愈來愈普遍，因此牙醫在判讀時，需先確認患者是否長期使用相關藥物，以避免過度解讀。

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