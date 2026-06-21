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受傷未治療 8旬婦雙膝變形忍痛7年 動刀後隔天能下床

記者黑中亮／台中報導
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一名患者因前十字韌帶損傷未治療導致退化性膝關節炎，前來接受微創人工膝關節手術。圖...
一名患者因前十字韌帶損傷未治療導致退化性膝關節炎，前來接受微創人工膝關節手術。圖／大甲李綜合醫院提供

AI摘要

文章摘要整理：

八十二歲婦人因前十字韌帶傷後未積極治療，導致雙膝退化性關節炎惡化變形，經微創雙膝置換手術後，隔天即能下床復健。

一名82歲張姓婦人，7年前因前十字韌帶受傷沒有積極治療，導致兩腳退化性關節炎加速惡化，雙膝甚至嚴重內翻變形超過10度，為不給家人添麻煩，阿嬤強忍劇痛長達7年，直到日前病情惡化才就醫。

經醫院跨科部會診與縝密評估，採取「微創人工膝關節手術」一次置換雙膝，歷經4小時手術，阿嬤術後隔天就能順利下床，讓她直呼：「早知道不該忍痛，應該提早手術！」

台灣大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英表示，這名高齡患者平時作息單純，僅在鄉間種菜、幫忙帶孫子，並未從事粗重工作。但7年前一次意外導致前十字韌帶受傷，因當時未徹底治療，造成膝關節長期處於不穩定狀態，進而加速軟骨磨損，演變成嚴重的雙膝退化性關節炎，雙膝內翻「O型腿」至少10度，痛到寸步難行，甚至無法自理生活、無法入眠，險些被送往長照中心，才在家人鼓勵下決心就醫。

王芳英坦言，偏鄉地區不少長輩抱持「恐刀症」，聽到開刀就害怕，寧可吃中藥、打地下針或吃止痛藥硬撐，卻忽略了膝關節退化是「不可逆」的病變；他更以即將開打的世界盃足球賽為例，表示足球員在踢球時因膝蓋彎曲用力旋轉，容易導致半月板受傷；臨床統計顯示，受過此類前十字韌帶傷害卻未妥善根治的患者，未來罹患退化性關節炎的機率「高出正常人5倍」。

大甲李綜合醫院指出，由於婦人有三高慢性病，加上高齡要同時挑戰雙膝置換，手術風險不低，院方採用新技術微創人工膝關節手術，除大幅減少術中出血量，更透過跨科團隊緊密監測患者的心肺功能，將術後脂肪栓塞或肺栓塞的風險降到最低，團隊耗時4小時順利完成雙膝置換，術後第二天患者甚至就能在指導下嘗試爬樓梯復健。

精華 FAQ

  • 她七年前膝蓋受傷後沒有積極治療，又擔心開刀麻煩家人，長期忍痛硬撐，直到膝關節嚴重變形、影響行走與睡眠，才在家人勸說下就醫。

  • 因患者雙膝皆已嚴重退化且內翻變形，加上年紀大又有三高慢性病，院方經跨科評估後，決定以微創人工膝關節手術一次處理兩側，降低反覆手術風險。

  • 手術歷時四小時順利完成，患者術後第二天就能下床，甚至在指導下練習爬樓梯，顯示提早治療可明顯改善疼痛與行動能力。

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