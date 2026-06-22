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粉碎性骨折不只接回骨頭 術後把握黃金復健期

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醫師提醒，骨折手術不只是把骨頭接回去就可，手術成功只是第一步，系統性跨領域完整照...
醫師提醒，骨折手術不只是把骨頭接回去就可，手術成功只是第一步，系統性跨領域完整照護才是康復關鍵；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

江先生因右膝脛骨平台粉碎性骨折轉院治療，醫療團隊先控制軟組織腫脹與疼痛，再進行復位固定與軟骨修復，並透過跨領域復健協助重建行走功能。

一場突如其來的意外，讓江先生的右膝遭受嚴重創傷，在急診評估後被告知手術需排隊等待近半個月。面對嚴重的劇烈疼痛與無法行走的打擊，漫長的等待期讓江先生陷入極度的焦慮與不安。因擔憂傷勢持續惡化，江先生積極尋求其他醫療協助，隨後轉往台灣重仁骨科醫院求診，由院長梁峻銘醫師接手評估與治療，醫療團隊迅速發揮專業，為病人爭取到關鍵的黃金治療時機，及時阻斷傷勢惡化並穩定病人焦慮情緒。

梁峻銘指出，患者經檢查後確診為右側脛骨平台粉碎性骨折，是屬於相當棘手的關節內嚴重骨折。由於脛骨平台是承受人體重量的重要結構，一旦關節面無法完整復位，未來可能出現關節不穩、慢性疼痛，甚至形成創傷性關節炎，會嚴重影響行走能力與生活品質。

梁峻銘表示，患者初診時右膝周邊軟組織腫脹得相當明顯，若是在此時立即進行手術，不僅增加傷口的張力，同時也會提高感染與癒合不良的風險，影響術後恢復。因此，重仁骨科醫療團隊在門診評估後，隨即啟動完整的治療計畫，立即安排手術住院，並詳細說明醫療計畫，讓患者不再進入漫長的等待，同時緩解疼痛與焦躁不安的心情。

梁峻銘進一步說明，治療計畫首先是固定患肢，才能減少進一步損傷，並配合藥物治療，來控制疼痛與腫脹的狀況；再來是持續監測軟組織的情況，等軟組織狀況穩定後，再進行修復骨折及軟骨的手術。

梁峻銘院長解釋，在手術過程中，除了進行骨折復位與固定外，也特別針對關節面的修復進行強化處理，使用玻尿酸軟骨修補墊來協助關節軟骨修復。此技術可以輔助受損的軟骨組織修復與再生，能幫助關節面恢復平整，同時可降低未來發生創傷性關節炎的風險。事實上，骨折手術不只是把骨頭接回去這麼簡單，而是希望病人在出院後可以早日正常行走、回歸正常生活，重拾以往的行動力。

手術完成之後，重仁醫院醫療團隊立即啟動跨領域復健計畫，包括骨科醫師、護理師與物理治療師共同介入。骨科醫師負責術後追蹤與治療調整；護理團隊則提供傷口照護與衛教支持；物理治療師則是依照患者的恢復狀況，規畫循序漸進的復健指導。

透過系統性的完整照護，一步步協助患者逐步恢復膝關節的活動力，並在安全的範圍內進行功能訓練。梁峻銘強調，骨折手術成功只是第一步，真正的關鍵在於後續的復健與功能重建。江先生在醫療團隊的陪伴下，撐過每次復健的疼痛與挫折，一步步邁向康復之路。

梁峻銘提醒，骨折雖需即時診治，但並非皆必須馬上手術，需依照實際當下狀況擬定最佳手術時機與復健計畫，最重要的是手術後需依照醫囑定時服藥與回診，再搭配日常照護，才是真正的恢復關鍵，若恢復過程中若有任何不適，都應盡速回診檢查治療。

精華 FAQ

  • 經檢查後，江先生被確診為右側脛骨平台粉碎性骨折，屬於關節內嚴重骨折。此部位承受人體重量，若復位不完整，未來可能導致關節不穩、慢性疼痛與創傷性關節炎。

  • 因為初診時右膝周邊軟組織腫脹明顯，若立刻手術，會增加傷口張力、感染與癒合不良風險。團隊先固定患肢、控制疼痛與腫脹，待軟組織穩定後再安排修復手術。

  • 術後立即啟動跨領域復健計畫，由骨科醫師追蹤調整治療，護理師負責傷口照護與衛教，物理治療師則依恢復狀況安排循序漸進訓練，協助重建活動力與日常行走功能。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=70815

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