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「沉默殺手」中壯年也會骨鬆 這年紀女性好發脊椎滑脫

沈能元
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醫師說，骨質流失無聲無息，一不小心就骨折了；示意圖。（圖／123RF）
醫師說，骨質流失無聲無息，一不小心就骨折了；示意圖。（圖／123RF）

許多年長者都有骨質疏鬆的問題，更有許多人認為，「老了本來就會骨鬆，不用特別重視」，以為只是骨頭變脆、走路比較慢，直到跌倒骨折、駝背變形，甚至痛到無法翻身時，才驚覺問題的嚴重性。醫師指出，骨鬆其實與高血壓、高血糖、高血脂一樣，都是可以治療、可以控制的慢性疾病，而它與脊椎疾病之間，更有高度關聯。

「骨質流失無聲無息，一不小心就骨折了。」台灣高雄中正脊椎骨科醫院骨科醫師林子平說，以台灣為例，據骨鬆盛行率統計，50歲以上每5人就有1人骨鬆，其中女性骨鬆比率38.3%，約有三分之一會發生骨折；男性骨鬆比率23.9%，約有五分之一會發生骨折。台灣骨質疏鬆症為僅次於高血壓的第二大慢性病。

脊椎滑脫 好發逾50歲女

林子平說，人體全身骨骼都可能發生骨質疏鬆，它更是「沉默的殺手」，包括打噴嚏、搬東西、抱孫子都可能引發骨折。尤其脊椎是全身骨骼最重要的支撐，當脊椎出現骨鬆，常造成骨頭結構不穩定，恐導致壓迫性骨折，或間接造成脊椎滑脫及椎間盤突出等問題。

以脊椎滑脫治療為例，林子平說，脊椎滑脫好發於50歲以上女性，發病原因為椎間盤水分流失、變薄，或是韌帶鬆弛、關節磨損等，治療方式是植入鋼釘固定滑脫部位，但對於已有骨質疏鬆的病人來說，植入的鋼釘可能會鬆脫，造成手術失敗，或是需要二次手術；椎間盤突出手術也有一樣的問題，當患者接受減壓手術時，可能因骨頭支撐力不足，增加椎間盤再次退化或突出復發的風險。

骨鬆也可能引發壓迫性骨折，林子平表示，如果疼痛尚可忍受，通常先採取保守治療，包括穿背架保護、服用藥物、避免彎腰搬重物及姿勢調整等；但如果疼痛已經嚴重影響睡眠與生活品質，就會考慮手術治療。不過，無論是否開刀，必須把骨本顧好，並經由骨密度檢查，評估患者是否需要藥物治療，補充鈣質及日常保養都十分重要。

其實，骨鬆並非老年人專利，以台灣為例，衛福部國健署統計及相關研究指出，40、50歲以上族群及年輕女性都可能出現骨鬆。林子平說，主因是中壯年族群不喜歡運動、女性不喜歡曬太陽，且幼童、青少年普遍缺鈣，導致年老時骨質快速流失，發生骨質疏鬆，建議應從女性懷孕、孩童青春期就應開始關注補充鈣質，避免骨質疏鬆上身。

為預防骨折，適度補充鈣質仍是重要的一環。林子平表示，近年有些病患會詢問非晶鈣（ACC）相關保健食品，相較於傳統鈣片，部分研究指出，非晶鈣因分子極小，吸收率是一般鈣片的兩倍以上；也有臨床觀察發現，對骨密度維持或骨骼生長的確具有它的角色與功能。

林子平分享，臨床曾有名60歲女性因跌倒造成腳掌骨折，檢查發現骨密度竟低到-3.2，屬於嚴重骨質疏鬆。患者後續認真服用骨鬆藥物及非晶鈣，幾個月後再次檢查，骨密度竟改善至-2.1，讓他印象深刻，可說是藥物治療與補鈣相輔相成。骨鬆無法治癒，但能靠治療、補鈣與良好生活習慣維持。

骨鬆不能治癒 但可改善

許多患者擔心「骨鬆是不是沒救了」，林子平強調，骨質疏鬆確實是一個老化的過程，不可能治癒，但是可以改善它，建議患者應有正向的態度，積極檢查、處理，並好好遵守醫師的建議，如適當的運動、曬太陽，改善生活習慣，如戒菸、戒酒，且咖啡、茶不應過量，平時應補充鈣質，若病情需要服藥，也須依照醫囑用藥治療。

林子平說，他的病患年齡多為70多歲，常有家人陪同就醫，這時他常對病人家屬說，「媽媽70、80歲才開始治療，已經有點晚了，但妳（陪診的女兒）現在才40、50歲，就該開始注意。」因為骨鬆不只是個人問題，更與整個家庭的健康觀念有關。

林子平指出，很多人以為骨折治好了就沒事，但其實真正的關鍵，在於骨頭有沒有重新長好。若骨質沒有改善，未來再次骨折的機率仍然很高。因此，除了藥物治療外，鈣質補充、骨密度檢查與日常保養，都十分重要。

精華 FAQ

  • 因為骨質流失常沒有明顯症狀，往往等到跌倒、搬重物或打噴嚏後骨折，才發現問題嚴重。它不只造成疼痛，也會讓脊椎結構不穩，進一步影響日常活動。

  • 因為年齡增加後，椎間盤會失水變薄，韌帶也可能鬆弛、關節磨損；若再合併骨質疏鬆，脊椎支撐力下降，更容易發生滑脫、壓迫或手術固定鬆脫。

  • 應及早做骨密度檢查，依醫囑補充鈣質與必要藥物，同時維持運動、曬太陽、戒菸戒酒，並避免咖啡茶過量。骨鬆雖難治癒，但可透過長期保養明顯改善。

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