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70歲男半夜語無倫次像中邪 竟是「神經性低血糖」發作

游振昇
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醫師表示，患者到院出現「神經性低血糖」，當腦部缺乏葡萄糖供應時，會導致認知混亂、...
醫師表示，患者到院出現「神經性低血糖」，當腦部缺乏葡萄糖供應時，會導致認知混亂、幻覺甚至攻擊性行為，圖非當事人。(圖／台灣衛福部豐原醫院提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：七旬男子半夜語無倫次、認不出家人，急診檢查發現是嚴重低血糖。
  • 重點二：醫師指出這類神經性低血糖常被誤認為中邪或精神異常，應先驗血糖。
  • 重點三：若意識清醒可補糖，若吞嚥困難或昏迷則勿餵食，應立即送醫。

一名70歲男子日前半夜突然語無倫次、無法辨識家人，被送到醫院急診。醫師指出，此類表現臨床上常被誤認為精神異常或外界俗稱的中邪，實際上可能是致命的代謝異常。患者到院時出現冒冷汗、躁動、心跳加快、意識混亂，血糖值僅45mg/dL，醫療團隊給予高濃度葡萄糖靜脈注射，患者於數分鐘內迅速恢復意識，原本的異常行為完全消失。

台灣衛福部豐原醫院急診室主任王者仁說明，很多人看到這種行為會以為是精神問題，第一件事應該是先驗血糖，臨床上此類症狀屬於「神經性低血糖」，當腦部缺乏葡萄糖供應時，會導致認知混亂、幻覺甚至攻擊性行為。

王者仁表示，嚴重低血糖常伴隨冷汗、手抖、心悸等自律神經症狀，導致患者出現性格大變、幻覺、胡言亂語甚至暴力傾向，臨床表現與精神疾病或民間所說的中邪極為相似，好發於糖尿病患者、長者、營養不良或飲酒族群，若未及時處理，可能進一步惡化為昏迷，甚至造成不可逆的腦部損傷。

他強調，發生這類急症，若患者意識尚清醒，應立即給予含糖飲料或方糖補給；若患者已出現意識不清、吞嚥困難的情況，則禁止強行灌入食物或水，以免引發嚴重的吸入性肺炎，應立即就醫。

精華 FAQ

  • 他半夜突然語無倫次、無法辨識家人，並伴隨冒冷汗、躁動、心跳加快與意識混亂，經急診檢查後發現血糖僅45mg/dL。

  • 因為低血糖造成腦部缺乏葡萄糖時，會出現認知混亂、幻覺、胡言亂語甚至攻擊性行為，外觀上很像精神異常或民間所稱中邪。

  • 若患者還清醒，應立即補充含糖飲料或方糖；若已意識不清、吞嚥困難，切勿強灌食物或水，以免嗆入引發吸入性肺炎，並應盡快就醫。

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