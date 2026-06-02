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豆漿、雞胸別只吃一種 攝取多樣蛋白質 腸道不失衡

翁唯真
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蛋白質不只補肌肉，更可能影響腸道菌、免疫平衡與大腦清晰度，可攝取魚、蛋、豆腐、牛...
蛋白質不只補肌肉，更可能影響腸道菌、免疫平衡與大腦清晰度，可攝取魚、蛋、豆腐、牛奶、雞肉等食物輪流搭配。（圖／123RF）

蛋白質不只是補肌肉，更可能是影響腸道菌、免疫平衡與大腦清晰度的重要「分子訊號」。近年研究指出，蛋白質進入人體後，會被分解成一段段食物來源胜肽（food-derived peptides），這些小分子不只是營養來源，也會參與調節發炎、血糖、血壓、腸道菌相，甚至影響情緒與腦部功能。

台灣精準預防醫學會理事長張家銘指出，現代人愈來愈重視高蛋白飲食，但不少人長期只吃單一蛋白質來源，例如天天雞胸肉、豆漿或高蛋白飲品，短期看似方便，長期卻可能讓身體接收到過於單調的分子訊號，影響腸道菌生態與代謝平衡。

張家銘建議，蛋白質攝取應強調「多樣性」，魚、蛋、豆腐、毛豆、無糖豆漿、優格、牛奶、雞肉、豆類、堅果與種子，都可輪流搭配。不同蛋白質來源會形成不同胜肽組合，提供身體更多元的調節訊號，也讓腸道菌有更多材料維持健康生態。

「愈接近原型食物」愈適合作為日常蛋白質來源，張家銘說，魚、蛋、豆類、無糖乳品等天然食材，相較於加工香腸、培根、炸雞或含糖高蛋白飲，更能減少鹽分、糖分、油脂與添加物帶來的氧化壓力。醫師提醒，身體感受到的不只是「高蛋白」三個字，而是整份食物形成的分子環境。

另大豆、燕麥、藜麥、豆類與堅果，不只提供蛋白質，也同時含有纖維、多酚與植化素，有助腸道菌運作與免疫調節，張家銘建議，不一定要完全吃素，但可讓動物性與植物性蛋白一起出現在餐桌，例如魚搭豆腐、雞蛋搭無糖豆漿、肉類搭配豆類與大量蔬菜；優格、味噌、納豆、天貝等，因微生物發酵已先將蛋白質部分分解，對部分民眾來說可能更容易吸收利用。不過腸胃敏感或容易脹氣者，仍建議少量、循序漸進嘗試。

張家銘提醒，補充蛋白質時不能忽略蔬菜、菇類、海藻與全穀類，兩者搭配，腸道菌才能維持穩定環境，若長期蔬菜攝取不足，即使蛋白質吃得再多，也未必真正有利健康。

張家銘建議，日常飲食不必過度複雜，早餐可選蛋加無糖豆漿，或優格搭燕麥與堅果；午餐選魚或雞肉搭配蔬菜與糙米；晚餐則可用豆腐、毛豆與全穀類取代部分肉類。外食時，也可多選蒸蛋、滷豆腐、魚類與青菜較多的餐點。健康往往不是一次劇烈改變，而是每天在餐盤上多做一次對身體有利的選擇。

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