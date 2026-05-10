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節食+過度運動 30多歲女60天瘦10kg險昏 增猝死機率

廖靜清
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減重醫師提醒，極端減重拖垮代謝，嚴重甚至有致命風險；示意圖。（圖／123RF）
減重醫師提醒，極端減重拖垮代謝，嚴重甚至有致命風險；示意圖。（圖／123RF）

●隨著夏季逼近，不少民眾為了穿上清涼夏裝，紛紛展開減重計畫，但過度追求快速瘦身，恐讓健康亮紅燈。減重醫師劉曜增提醒，近期門診發現不少民眾採取「極端飲食＋高強度運動」的方式瘦身，雖短期內體重快速下降，卻可能誘發運動中相對能量缺乏（REDs），嚴重甚至可能危及生命。

一名30多歲女性上班族，為了穿上理想婚紗，嚴格控制熱量攝取，每天下班後進行高強度運動，短短兩個月瘦下10公斤。但卻陸續出現月經失調、掉髮、情緒不穩等狀況，甚至在健身過程中出現胸悶、心悸與暈眩，差點昏倒，最終在家人勸說下就醫，發現已踩到REDs紅線。

劉曜增指出，REDs並非單純低血糖，而是長期「能量入不敷出」所引發的全身性代謝失衡。當人體攝取的熱量扣除運動消耗後，無法支撐基本生理運作，身體就會啟動保護機制，降低非必要功能，例如抑制荷爾蒙分泌、降低甲狀腺功能，甚至導致骨質流失與心血管異常，如心跳過緩、姿勢性低血壓等。

「運動相對能量不足」（Relative Energy Deficiency in Sport，簡稱 REDs）是近年運動營養界極受關注的議題，過去多見於專業運動員，國際奧林匹克委員會已於2023年發表聲明指出，此現象不限於特定族群，一般民眾只要在高活動量下未適當補充營養，也可能發生。

刊登於Obesity期刊的一項研究追蹤減重競賽選手長達6年，發現即使部分人恢復體重，其基礎代謝率仍顯著下降，平均每日少約500大卡，就會形成所謂的「代謝負債」，未來需更嚴格控制飲食與運動才能維持體重。

劉曜增強調，減重關鍵不在「瘦得快」，而在「健康瘦、維持久」。他提出3大原則，提醒民眾避免踩雷。首先，飲食應均衡，建議採「211餐盤」原則，確保蔬菜、蛋白質與全穀類攝取比例，避免過度節食導致代謝下降。其次，運動須量力而為，並在運動後30分鐘內補充碳水與蛋白質，幫助身體恢復。

最後，減重應尋求專業醫師與營養師評估，避免盲目跟風或自行嘗試極端方法。劉曜增提醒，若出現疲倦、怕冷、掉髮、情緒波動或運動表現下降等警訊，應提高警覺，這些都可能是身體能量不足的警報。減重不應以犧牲健康為代價，唯有穩定供應能量、建立良好生活型態，才能真正打造長久維持的健康體態。

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