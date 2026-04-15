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48歲男罹罕病 規律運動仍難降體重、血壓 切腫瘤後改善

記者萬于甄／台南報導
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成大醫院內科部醫師沈宗郁表示，庫欣氏症候群雖屬罕見症狀，但實際盛行率可能因未被及...
成大醫院內科部醫師沈宗郁表示，庫欣氏症候群雖屬罕見症狀，但實際盛行率可能因未被及時辨識而被低估，若出現年輕型高血壓、骨質疏鬆，或同時出現臉部潮紅、紫紋、易瘀青及近端肌肉無力等症狀，應提高警覺並接受篩檢。(圖／成大醫院提供)

日前一名48歲呂姓男子患高血壓，近期因體重持續上升，臉型逐漸變得圓潤，即使嚴格控制飲食並規律運動，仍無法改善，輾轉前往成大醫院就診，經檢查發現體內皮質素指數過高，評估後確診為庫欣氏症候群，同時發現其左側腎上腺腫瘤，經手術切除後，不僅血壓明顯改善，體重也逐步下降，整體健康逐漸改善。

台灣台南成大醫院內科部醫師沈宗郁表示，糖皮質素為腎上腺分泌的重要荷爾蒙之一，與壓力反應相關，若長期分泌過多，將造成代謝異常，形成庫欣氏症候群，常見症狀包括體重增加、月亮臉、水牛肩、肌肉無力及皮膚變薄易瘀青等，女性甚至可能出現多毛情形，若未及時治療，恐引發高血壓、糖尿病及骨質疏鬆等慢性疾病。

他指出，庫欣氏症候群可分為內源性與外源性兩大類型，其中，內源性多與腦垂體或腎上腺異常有關，可透過抽血、唾液或尿液檢查進行初步篩檢；外源性則常見於長期使用類固醇藥物或誤用來路不明藥品，診斷主要仰賴詳細病史詢問。

沈宗郁表示，依據病因不同，治療方式以手術切除異常分泌荷爾蒙的病灶為首選，不適合手術者，則可進行藥物治療或放射線治療；庫欣氏症候群雖屬罕見症狀，每百萬人口每年約新增10例，但實際盛行率可能因未被及時辨識而被低估。

沈宗郁提醒，若出現年輕型高血壓、骨質疏鬆，或同時出現臉部潮紅、紫紋、易瘀青及近端肌肉無力等症狀，應提高警覺並接受篩檢，若在維持正常生活習慣下，仍有體重持續上升、臉部變圓等情形，建議及早就醫，把握治療時機。

腫瘤 高血壓 糖尿病

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