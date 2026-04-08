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看、泡、擦、穿、控 5招遠離糖尿病足

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一個看似微不足道的小傷口，若未及時處理，就可能惡化成蜂窩性組織炎甚至骨髓炎，對糖...
一個看似微不足道的小傷口，若未及時處理，就可能惡化成蜂窩性組織炎甚至骨髓炎，對糖尿病患者造成嚴重威脅；示意圖。(圖／123RF)

68歲張先生罹患糖尿病多年，一直認為自己的血糖控制還算穩定，卻忽略了足部保養的重要。後來因穿著新皮鞋導致小拇趾起水泡並破皮，他未多加留意，數日後傷口出現紅腫化膿並迅速惡化，經治療後，確診為第三期糖尿病足感染。醫療團隊透過傷口清創、負壓抽吸及抗生素等多重療法，最終成功保住張先生的腳趾，也讓他深刻體會「預防重於治療」的重要性。

小傷口未處理 15%需截肢

台灣中榮嘉義分院整形外科主任朱俊旭指出，糖尿病患者一旦出現足部潰瘍，有高達15%的機率最終需接受截肢手術。糖尿病雖可透過藥物與飲食控制，但併發症往往在不經意間悄悄發生，其中「糖尿病足」更是常見且高風險的併發症。

一個看似微不足道的小傷口，若未及時處理，就可能惡化成蜂窩性組織炎甚至骨髓炎，對患者造成嚴重威脅。

感覺遲鈍 傷口易惡化感染

朱俊旭說，糖尿病患者若血糖長期控制不佳，容易引發神經病變與末梢循環不良，使足部感覺遲鈍，往往在沒有察覺的情況下出現破皮、擦傷或指甲倒刺，進而造成傷口惡化與感染。

他提醒，糖友應養成每日自我檢查的習慣，特別注意腳底與趾縫是否有紅腫、破皮或其他異常；外出時穿著寬鬆、舒適、透氣的鞋襪並避免赤腳行走，同時保持足部乾燥與清潔，才能有效降低足部受傷與感染的風險。

朱俊旭進一步提醒糖尿病患者，只要在日常生活中落實正確的足部照護，即可大幅降低糖尿病足與截肢風險。建議患者遵循「看、泡、擦、穿、控」五大原則，每天查看足部狀況，每周以溫水泡腳一至兩次、但避免過燙或久泡，保持足部尤其是趾縫乾燥，穿著合腳且透氣的鞋襪，並規律回診、持續控制血糖，讓糖化血色素（HbA1c）維持在7%以下。

朱俊旭強調，多數糖尿病足其實都能透過良好照護預防發生，呼籲患者與家屬提高警覺，共同守護雙腳健康。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

併發症 血糖 糖尿病

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