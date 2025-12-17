我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

70歲糖尿病婦不愛測量 血糖飆破500失控引嚴重敗血症

趙容萱
醫師提醒，糖友應規律監測血糖、按時服藥準時回診、若出現發燒、解尿不適等症狀須立即就醫；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，糖友應規律監測血糖、按時服藥準時回診、若出現發燒、解尿不適等症狀須立即就醫；示意圖。(圖／123RF)

一名70歲朱女罹糖尿病十多年，平時不測量血糖且服藥不規律，因二度高燒送醫院急診，檢查發現血糖竟飆破500mg/dL，甚至出現嚴重敗血症送入加護病房，經醫療團隊三天搶救，才幸運撿回一命。

台灣國軍台中總醫院感染科主任葉芳青提醒，糖尿病患者的白血球吞噬及殺菌功能皆較差，加上尿液中糖分高，易成為細菌滋生的溫床，較易發生泌尿道感染並導致重症。

葉芳青舉近期案例，朱女長期在他院服藥治療，但血糖管理不佳，因發燒及解尿不適至醫院急診，檢查發現是泌尿道感染，當時血糖逾300mg/dL（老年糖友空腹血糖建議小於130mg/dL、餐後兩小時小於180 mg/dL），急診醫師立即給予抗生素及降血糖治療，症狀改善後安排至感染科門診追蹤。

朱女之後因高燒掛急診，抵達急診時體溫38.9°C、血壓96/58mmHg、心跳110次/分，出現嚴重敗血症情形。尿液呈膿尿狀態，血糖飆升逾500mg/dL，並出現酮酸反應。醫療團隊診斷為泌尿道感染合併敗血症與糖尿病酮酸中毒，緊急收入加護病房治療。

葉芳青說明，治療過程中比對兩次尿液和血液的細菌培養結果，皆為大腸桿菌，可確認感染從泌尿道惡化至血液形成菌血症。此外，病人糖化血色素（HbA1c）高達 11.2%（老年糖友建議 <7.5%），代表長期血糖控制明顯不佳。

葉芳青提醒，糖友應依照醫囑規律監測血糖、按時服藥準時回診、若出現發燒、解尿不適等須立即就醫，以避免小感染迅速惡化為敗血症或菌血症危及生命。

血糖 糖尿病

上一則

咀嚼系手搖飲藏熱量陷阱 營養師推3個小秘訣 減輕身體負擔又解饞

下一則

芽菜營養密度、酵素都比蔬菜高 怎麼吃最正確？

延伸閱讀

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮
奇亞籽、亞麻籽 助排便也穩定血糖

奇亞籽、亞麻籽 助排便也穩定血糖
醫藥／「百病之首」糖尿病引發各種病變 恐骨鬆、骨折

醫藥／「百病之首」糖尿病引發各種病變 恐骨鬆、骨折
吃麵包血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品 勝過水跟茶

吃麵包血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品 勝過水跟茶

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」。飲食示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

2025-12-12 00:06

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友