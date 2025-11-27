我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本成田機場證實：12月以後中國航線飛東京可能減班1到2成

「台灣該要害怕了」波頓：川普恐為了與中國大交易賣台

25歲國軍被T91步槍打碎半張臉 三總靠「這技術」重塑整張臉

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰（左）表示，3D列印導入顱顏重建，可精準重塑骨骼結構。（記者廖靜清／攝影）
三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰（左）表示，3D列印導入顱顏重建，可精準重塑骨骼結構。（記者廖靜清／攝影）

槍傷是極難處理的破壞性創傷，多數病人恐引致長期嚴重的身體殘障，不過，三軍總醫院團隊近日救回一名顱顏碎裂的國軍，利用「虛擬頭骨」3D列印技術拼回整張臉，患者重拾自信，個性也變得開朗。

今年1月，台灣一位25歲軍人使用T91步槍，打中自己的臉部，槍傷使他的鼻骨、額骨全都消失，且面部粉碎並導致腦部外露，情況非常危急。三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰說，該名患者出現的傷勢只有在教科書看過，雖經搶救生命跡象穩定，但後續重建需仰賴新技術。

徐國峰指出，病人的傷勢很複雜，查閱國際文獻資料，極少有相關治療技術與報告，於是團隊討論結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，展開漫長重建歷程。首先清創傷口，接著進行重建以及皮瓣塑型，再加上多次小手術調整皮瓣輪廓，等到臉部的組織穩定後，才進行最後的鼻部重建。

過去傳統顱顏重建手術需仰賴醫師經驗反覆修整骨骼角度，耗時且密合度受限，較難兼顧功能與美學的精確性。徐國峰強調，先運用3D列印模型輔助手術，可在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中依模板精準切割骨骼，大幅縮短手術時間並提升重建準確性。

除了額鼻骨外，徐國峰說，另運用3D列印技術協助該槍傷患者的下顎重建，透過模板精準校正腓骨移植角度、降低術中調整時間，並依「面部黃金比例」設計植入物的角度，宛如隆鼻的過程，不僅外觀更自然立體，也不影響口腔的咬合功能。

今年1月手術迄今，該名患者歷經多次皮瓣整形與內視鏡追蹤，徐國峰說，現在他已完全恢復呼吸與進食功能，唯一美中不足的是失去嗅覺功能，因為嗅覺神經因外傷直接受損，為不可逆的毀傷。不過，他的臉上並沒有留下外露傷口，現在也逐漸恢復自信，恢復日常生活。

3D列印

上一則

植物肉比較健康？營養師：小心4健康隱憂

下一則

8歲童剔牙滿口血嚇哭 血小板僅正常值1/50...確診紫斑症

延伸閱讀

華裔女排明星薛愛琳車禍 經歷6次腦手術 17個月後奇蹟康復出戰

華裔女排明星薛愛琳車禍 經歷6次腦手術 17個月後奇蹟康復出戰
徐若瑄經歷喉嚨手術 感性吐：不要放棄自己

徐若瑄經歷喉嚨手術 感性吐：不要放棄自己
天使

天使
紐約名醫稱球星C羅「有整型」：鼻子到牙齦手術 逐年微調

紐約名醫稱球星C羅「有整型」：鼻子到牙齦手術 逐年微調

熱門新聞

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
網友認為父母培養嗜好、擁有至交，是長壽健康的秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

2025-11-22 19:45
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44
68歲劉姓台商（左）與醫師李漢忠（右）合影。（中醫大市醫提供）

跌倒傷頸椎治1年仍手麻痛難入眠 68歲台商靠這招擺脫宿疾

2025-11-22 18:21
近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。（123RF）

天冷好發心血病 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

2025-11-26 04:12

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光