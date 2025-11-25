血壓、脈搏兩種數據須一起看 「一組合」身體喊救命

醫師提醒，只測量一次血壓，無法真正判斷健康狀況，血壓數值也反映心臟狀態、動脈硬化進展、自律神經、荷爾蒙等多重因素的綜合作用；示意圖。（圖／123RF）

「血壓」是健康檢查中最讓人關心的項目之一，高血壓 被認為是動脈硬化、心臟病 、中風與腎臟病等重大疾病的主要危險因子。日本 綜合診療醫師伊藤大介在著作《綜合診療醫徹底解讀：從健康檢查看出的一切》點出關於量血壓光看數值高低的迷思。

關於血壓的判斷標準，醫界看法並不一致。有的醫師主張應嚴格控制，認為這樣能預防多種疾病；也有人認為收縮壓若在年齡＋90以內即可。

根據日本高血壓學會《高血壓管理與治療指南》，門診血壓若高於140／90mmHg，或家庭測量超過135／85mmHg，即屬高血壓。不過伊藤醫師強調，血壓絕非單純的「高或低」問題。

血壓數值其實反映了心臟狀態、動脈硬化進展、自律神經、荷爾蒙、水分平衡等多重因素的綜合作用，僅憑一次測量並不能準確評估身體狀況。

他建議應從以下三個觀點綜合觀察：

1.同時觀察「血壓」與「脈搏」。

2.比較「收縮壓」與「舒張壓」的差值。

3.觀察血壓的變動模式。

脈搏即心臟每分鐘的跳動次數。一般安靜狀態約為60～80次／分，會隨年齡與體調而異。若將血壓與脈搏結合觀察，可更清楚了解全身血液循環的狀況。以下是三種典型情況：

血壓高、脈搏也快

這種情況常見於運動後或輕度脫水，但若持續如此，可能是身體長期處於緊張或壓力狀態。例如長期承受工作或人際壓力、睡眠不足、咖啡因攝取過多或持續焦慮緊張，都會使交感神經過度活化，使血壓升高、心跳加速。

伊藤舉例，一名長期服用降壓藥的患者，平日血壓偏高、脈搏也快，但假日卻恢復正常。深入了解後發現，他因工作壓力與睡眠不足導致身體緊繃。轉職後，血壓竟自然下降，幾乎不再需要藥物。

當然，也可能因疾病（如甲狀腺機能亢進）引起，但許多案例其實與心理壓力密切相關。

血壓高、脈搏正常

這常見於動脈硬化或鹽分攝取過多。簡而言之，血壓反映血液是否能順利供應全身；脈搏則反映交感神經是否興奮。

動脈硬化使血管失去彈性，心臟需更用力輸血，血壓因此升高，但交感神經未被刺激，脈搏仍維持正常。

同樣地，攝鹽過多會讓體內血液量增加、循環負擔加重，也使血壓上升但脈搏不變。

這是最危險的狀態之一，表示體內血液量不足，如出血或脫水。血壓下降後，交感神經會緊急啟動以維持血流，命令心臟「加快輸血」，導致心跳加速。

一低一快 最危險狀態

伊藤指出，當血壓偏低且脈搏快速時，代表體內循環的血液量已明顯下降，這是最危險的狀態之一。這種情況常出現在出血或脫水時，因血液量減少導致血壓下降，身體為了維持正常循環，會啟動交感神經試圖「救火」。

交感神經會向全身血管，尤其是手腳末梢的細小血管，下達「收縮」的命令。血管變細後，血液流動的壓力暫時升高，就像手指壓緊水管時水流變強一樣。這是一種緊急防禦反應，試圖將下滑的血壓拉回正常值。

如果這樣的代償機制仍無法奏效，血壓就會持續偏低，而脈搏則持續加快。這表示身體已處於極度危險的狀態。患者的手腳可能變得冰冷乾燥，若未及時就醫，可能出現頭暈、昏厥，甚至陷入休克。伊藤提醒，一旦出現這些症狀，務必立即前往醫院接受治療。

透過同時觀察血壓與脈搏的變化，能初步判斷血管的健康狀態，例如是否存在脫水、動脈硬化，或因精神壓力導致的血管緊張。換句話說，這兩個數據的組合，就像是身體健康的「警報燈」，能讓人提早察覺潛在的危機。