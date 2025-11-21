研究：患阿茲海默症女性 Omega-3不飽和脂質含量低

研究顯示，對整體健康而言，適量攝取Omega-3是值得鼓勵的飲食習慣；示意圖。（圖／123RF）

阿茲海默症 長年對女性影響尤深，美國目前約有720萬名患者，其中近三分之二是女性。最新研究指出，富含Omega-3脂肪酸的不飽和脂肪可能在女性大腦健康中扮演獨特保護角色，顯示疾病發展可能存在性別差異。

這項研究刊登於《Alzheimer's &Dementia》期刊，研究團隊分析了841名歐洲受試者的血液樣本，檢測700種脂質分子，其中306人罹患阿茲海默症、165人為輕度認知障礙。結果發現，患病女性體內的飽和脂質含量最高，而負責攜帶Omega-3的不飽和脂質含量最低。而男性不論是否患病，血中脂質組成無顯著差異。

研究領導者、倫敦國王學院藥物科學研究所的Cristina Legido-Quigley博士表示，女性出現32項與阿茲海默症顯著相關的脂質變化，而男性完全沒有，凸顯女性在脂質代謝與疾病進程上的獨特性。「這代表我們需要以性別為基礎，重新思考阿茲海默症的理解、診斷與治療策略。」

過去已有研究顯示，約45%的失智症 案例可能可預防，其中7%與過高的低密度膽固醇（LDL，俗稱「壞膽固醇」）有關，因此脂質代謝被認為是維持大腦健康的重要關鍵。雖然這項研究補強了脂質與阿茲海默症在女性之間的關聯，但仍屬觀察性研究，也無法保證結果能套用到其他族群，因為受試者皆為年長歐洲人。

專家提醒，目前還不宜因這項研究就單純增加Omega-3攝取來預防阿茲海默症，但對整體健康而言，適量攝取Omega-3仍是值得鼓勵的飲食習慣。建議以食物來源為主，例如每周食用2至3次富含油脂的魚如鮭魚 、鯖魚、沙丁魚，或在日常餐點加入亞麻籽、奇亞籽與核桃。