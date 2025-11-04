我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

僵直性脊椎炎會遺傳 劇痛難造假 發作無法久站擾眠

翁唯真
醫師提醒，僵直性脊椎炎基本上都是基因遺傳疾病，須專業儀器檢測，下背痛起來可能會無法起床也無法長時間久站，需要長期吃藥控制；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，僵直性脊椎炎基本上都是基因遺傳疾病，須專業儀器檢測，下背痛起來可能會無法起床也無法長時間久站，需要長期吃藥控制；示意圖。（圖／123RF）

台灣藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人造假病歷閃兵案持續延燒，天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。醫師表示，僵直性脊椎炎基本上是基因遺傳疾病，且下背痛起來可能會無法起床也無法長時間久站，需要長期服藥控制，難以造假。

根據台灣內政部役政署體位區分標準規定，僵直性脊椎炎、反應性關節炎reactive arthritis（賴特氏症候群Reiter's syndrome）、乾癬性關節炎及發炎性腸道病變併脊椎關節炎，皆為免役體位。

僵直性脊椎炎可透過X光診斷，台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師張棋楨表示，一般X光照會分四級，只要超過兩級以上，基本上就不需要再透過電腦斷層檢測，脊椎兩旁的鍵腸關節有無狀況，一定可以看得出來，要造假不容易。

一位曾在兵役委員會負責審查的醫師指出，這類疾病都須經過影像等檢測，不是單純喊腰痠背痛，身體不舒服就可以判定，僵直性脊椎炎發作起來疼痛難耐，相比椎間盤突出、扭傷、拉傷等疼痛感不同，幾乎沒有造假空間。

張棋楨說，僵直性脊椎炎為基因遺傳，可能造成下背痛，且下背不只疼痛，還會愈休息愈痛，有人可能會痛到起不了床或無法站立、睡覺，一般人很難想像。軍中若站衛兵要長期站立，有僵直性脊椎炎的人，可能就會受影響。

張棋楨表示，僵直性脊椎炎已有藥物可以控制，例如口服小分子藥物、生物製劑等，也可以透過適度運動，如游泳、做操等伸展運動緩解疼痛。

天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。(圖／杰威爾音樂提供)
天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。(圖／杰威爾音樂提供)

關節 閃兵 內政部

上一則

MRI輔助診斷 攝護腺癌提早發現 醫籲：排尿異常別拖延

下一則

70歲男血尿爆量 罹腎臟泌尿上皮癌 單孔微創手術切除

延伸閱讀

被揭買公廁糞造假、製造虛擬訂單 諾輝健康終於退市了

被揭買公廁糞造假、製造虛擬訂單 諾輝健康終於退市了
AI假收據暴增 企業智能掃描反制

AI假收據暴增 企業智能掃描反制
以為閃到腰就醫 78歲婦照X光才發現脊椎骨折

以為閃到腰就醫 78歲婦照X光才發現脊椎骨折
購買偽造信用評分 詐騙房東入住豪華公寓增多

購買偽造信用評分 詐騙房東入住豪華公寓增多

熱門新聞

台灣一名醫師認為，越南人能維持精實體態，首要關鍵在「原型飲食」。越南民眾示意圖。圖為越南廣富橋村，遊客在晾曬的香簽旁拍照。 (新華社)

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

2025-10-29 21:06
資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。圖為坣娜接受專訪。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意

2025-10-30 16:29
藝人疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。高雄榮總免疫風濕科主治醫師、風濕病醫學會秘書長盧俊吉說，全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，將會引起全身發炎，如大量掉髮、臉部皮膚紅疹，好發族群為20至40多歲的孕齡女性。報系資料照

坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 年輕女性「這些症狀」要警覺

2025-10-29 13:56
示意圖。（取自123RF）

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

2025-10-31 17:45
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。示意圖／Ingimage

他20多歲就確診大腸癌 護理師揭「地雷食物」：絕不吃

2025-10-14 14:32

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉