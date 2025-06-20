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自以為改喝湯代替正餐節食能降血壓 75歲翁險再中風

記者鄭國樑／桃園即時報導
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部桃提醒，高血壓長者應建立良好作息，規律用餐、按時服藥，避免自行更動飲食方式。（衛福部桃園醫院提供）
部桃提醒，高血壓長者應建立良好作息，規律用餐、按時服藥，避免自行更動飲食方式。（衛福部桃園醫院提供）

75歲的陳先生罹患高血壓，去年還因血壓控制不佳引發中風，幸好及早到台灣衛福部桃園醫院與復健，病情逐漸穩定。未料他因擔心體重增加影響血壓，近日竟異想天開改喝湯代替正餐節食，短短幾天就感到身體不舒服，血壓突然飆高，再回部桃急診。

部桃神經外科主任張鵬遠提醒，長者若未經專業指導，盲目節食恐引發營養不良與血壓波動，得不償失。像陳先生這樣的情況在高血壓病患中不罕見，許多長者為求體重控制，會自行調整飲食內容，但若缺乏營養均衡觀念，反而容易導致電解質紊亂、體力下降，甚至影響血壓穩定；尤其長者本身代謝緩慢，器官功能退化，更不宜採取極端或快速減重的方式。

張鵬遠呼籲，控制高血壓不只是少吃、多動，更重要的是吃得對、動得宜。唯有正確的生活管理與專業建議，才能穩定血壓、遠離慢性病風險，切勿輕信錯誤節食迷思，反讓健康蒙受不必要的風險。

桃園醫院營養師吳家瑜指出，類似陳先生的情況，提醒長者減重應避免過度限制熱量，更不建議短時間大幅減重，否則容易導致肌少症及營養不良，還沒減重就先傷了身體。建議採取「均衡飲食、適度運動」原則，穩健調整體重，同時兼顧血壓與整體健康。

吳家瑜說，高血壓患者可參考「得舒飲食法」（DASH），特色在於高鉀、高纖、高鎂與高鈣攝取，能有效幫助血壓控制與預防心血管疾病。食材可多選用全穀類、深綠蔬菜、新鮮水果、低脂乳品，蛋白質來源則以魚、雞等白肉為主，輔以堅果與橄欖油等優質脂肪。陳先生選擇「喝湯代餐」不僅營養不足，許多湯品還富含高普林與高鈉，更可能使血壓雪上加霜。

桃園醫院護理長馬靜儀也提醒，照護高血壓長者，應建立良好生活作息，包含規律用餐、按時服藥，並避免自行更動飲食方式。若有減重或飲食調整需求，應先諮詢醫師或營養師，依據個人體質與病況量身訂作，才是安全有效之道。

陳先生接受部桃醫療團隊治療及衛教後，已恢復正常飲食，也定期追蹤血壓與健康狀況。他告訴醫護人員以為吃少一點比較健康，沒想到差點出大事，真的很感謝醫師和營養師幫我釐清觀念。

高血壓 減重 中風

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