多囊性卵巢症候群 減重5%至10%有助自然受孕

醫師提醒，多囊性卵巢症候群是造成育齡女性不孕的常見原因之一，患者日常應多食用原形食物，減少精緻飲食；示意圖。（圖／123RF）

1名28歲女性婚後計畫懷孕，卻因月經周期紊亂、數月才來一次而就醫，確診為多囊性卵巢症候群。她透過積極運動與飲食控制成功減重，月經周期逐漸規律，不再需要藥物催經，最終自然受孕。婦產科醫師指出，對於體型較豐滿的多囊卵巢患者，若體重能減輕5%至10%，有助月經規律和排卵正常。

多囊性卵巢症候群是造成育齡女性不孕的常見原因之一，台灣雙和醫院婦產科專任主治醫師林璟容表示，罹患成因多與先天遺傳基因相關，由於體內胰島素敏感性降低，影響肝臟性荷爾蒙結合球蛋白下降，導致體內雄性素過高，進而引起排卵異常、月經周期失調。雖然多囊性卵巢症候群具有遺傳傾向，但其嚴重程度常受到飲食與生活型態的顯著影響，尤其胰島素阻抗與肥胖常與高糖飲食、缺乏運動等行為相關。

大多數患者在青春期就出現症狀，10多歲初經來後，月經就呈現不規則的狀態、或是久久來1次，甚至出現多毛、長痘痘等雄性素過高的情形，一直延續到2、30歲。林璟容解釋，一般來說，青春期女性在下視丘、腦下垂體及卵巢的內分泌軸尚未發育完全，可能導致月經周期不規則，多半到了20歲就會趨向規律性，但多囊性卵巢症候群患者卻未見改善。

很多人對多囊性卵巢症候群患者的刻板印象是肥胖，林璟容釐清，其實很多罹病女性身材正常，並無特別肥胖。但若身形肥胖，則可能進一步加重胰島素阻抗，惡化多囊性卵巢症候群的臨床表現，如排卵異常與月經周期紊亂。例如：正常女性35天排卵1次，多囊性卵巢患者每次排卵會超過35天，若合併肥胖因素，排卵期則會拖延更久。

林璟容醫師強調，罹患多囊性卵巢症候群會有不孕和較難受孕的問題，加上月經不規律或久久來1次，子宮內膜沒有定期剝落、無法受到黃體素的保護，發生內膜增生或是癌化的風險會增加。且多囊性卵巢患者有胰島素阻抗，這與第2型糖尿病 致病成因相同，罹患糖尿病和高血壓 、高血脂 的風險也會提高。另外，最新的醫學研究顯示，與憂鬱症、睡眠呼吸中止症有正相關。

在藥物治療方面，林璟容進一步說明，服用口服避孕藥調經，可促使月經週期規律，降低雄性激素，及增加胰島素敏感性的血糖藥物，針對想受孕的女性，則給予口服排卵藥促進排卵，增加受孕機率。

林璟容提醒，患者日常應多食用原形食物，減少精緻飲食，並攝取亞麻籽油和橄欖油等好油；至於運動方面，建議選擇一項每天能持之以恆的有氧運動，如：爬樓梯、騎腳踏車等。若想懷孕應趁早介入治療勿拖延，以免年紀愈大卵子品質不佳影響成功率；懷孕後也需特別留意妊娠高血壓、糖尿病的風險。(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)