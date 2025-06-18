我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告未來數年人力將減少

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

久坐、少蔬果、常便祕 小心腸阻塞、腫瘤

鄭國樑
醫師提醒，年輕族群不要輕忽便祕，要看成是對身體發出警訊。（本報資料照片）
醫師提醒，年輕族群不要輕忽便祕，要看成是對身體發出警訊。（本報資料照片）

台灣30歲的林先生平日工作繁忙，三餐不定，加上常久坐與水分攝取不足，甚至排便不規律也習以為常，不覺得有什麼問題。直到最近因腹部持續脹痛就醫。檢查後，醫師告訴他腸道內已堆積大量糞便，而且引發腸脹氣和輕微阻塞。他這才意識到長時間便祕不是小毛病，是健康警訊。

台灣衛福部桃園醫院肝膽腸胃科醫師黃柏諭指出，門診中常見民眾誤以為幾天沒排便才算便祕。事實上，臨床上對便祕的定義更為廣泛，包含排便頻率減少（每周少於三次）、糞便乾硬、排便困難，時間過長或有解便不盡的感覺等。長期忽視便祕不但可能導致痔瘡、肛裂，還會造成慢性腸脹氣。嚴重者甚至要提高警覺，到醫院檢查是否與腸道結構異常或腫瘤有關。

黃柏諭說，隨著現代生活節奏緊湊，便祕問題早已不再是老年人的專利，30至40歲的上班族正逐漸成為高風險族群。常見的影響因素包括久坐少動、外食多蔬果少、水分攝取不足、習慣性憋便，以及某些藥物副作用如鎮痛劑、抗憂鬱藥或鐵劑等，這些都可能讓腸道蠕動功能變差，進而引發排便困難。

黃柏諭強調，腸道健康是整體健康的重要基石，許多腸道疾病早期徵兆即以便祕或排便習慣改變表現，尤其是年輕族群，若長期忽視腸道發出的訊號，可能錯過黃金治療時機，重視日常保健與腸胃狀況，適時尋求醫療協助，才能及早介入，守護腸道與整體健康。

桃園醫院護理師吳秀英也提醒，對於功能性便祕的民眾來說，生活習慣的調整常能帶來顯著改善；她建議每日應有規律的作息與排便時間，最好選擇早上或飯後腸胃蠕動旺盛的時段。飲食方面應攝取足夠的膳食纖維，每日建議量為25克以上，並配合至少2000毫升的水分攝取（如無限水疾病）；此外，進行如快走、瑜伽等適度運動，或按摩腹部，也有助於腸道活化。

對於習慣性使用瀉劑的民眾，吳秀英特別提醒需審慎使用，長期濫用瀉劑可能使腸道產生依賴，導致功能變差，反而加劇便祕情形。若便祕持續超過三周，或伴隨腹痛、便血、體重減輕、貧血等異常症狀，更應盡早至腸胃專科就診，必要時安排大腸鏡等檢查，排除器質性病變的可能。

便祕 腫瘤

上一則

女子經期又痛又吐 中醫師推薦3茶飲、多吃「鎂」食有助減痛

延伸閱讀

30歲男久坐便秘習以為常 部桃醫：要防腸道阻塞、腫瘤

30歲男久坐便秘習以為常 部桃醫：要防腸道阻塞、腫瘤
台大開發AI助手 2分鐘揪「癌中之王」胰臟癌早期病灶

台大開發AI助手 2分鐘揪「癌中之王」胰臟癌早期病灶
久坐、吃太好 25％台人「大」不出來 醫：便秘增失智率

久坐、吃太好 25％台人「大」不出來 醫：便秘增失智率
益生元纖維 4食物助腸道恢復活力

益生元纖維 4食物助腸道恢復活力

熱門新聞

示意圖／123RF

隔夜菜會致癌？醫師稱抓錯重點：4類食物更不該碰

2025-06-13 17:00
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
40歲婦人經常斷片記憶全無被懷疑是卡陰。（記者郭韋綺／攝影）

婦人起床就失憶被疑卡到陰 醫師診斷原來她得了罕見疾病

2025-06-09 05:40
示意圖。（取自123RF）

健檢正常…一年半後變「肺癌4期」醫生嘆1癌症難查出來

2025-06-09 13:31
子宮肌瘤治療前後對照。（聯新國際醫院提供）

妙齡女下體突大量出血「竟是這原因」 醫師一招成功救回

2025-06-12 05:33
營養師表示，瘦小腹第一招就是「吃飽不要馬上坐著或躺著」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

2025-06-06 23:10

超人氣

更多 >
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病