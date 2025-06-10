心臟衰竭用非侵入性體外加強反搏治療 98歲翁可散步還逆齡長黑髮

98歲老翁因心臟衰竭導致行動困難，台中慈濟醫院心臟外科主任余榮敏（左一）透過體外加強反搏療法，幫助他恢復日常活動能力。（台中慈濟醫院提供）

「看著父親從坐輪椅到能自行走動，甚至長出黑髮，是子女的最大福報！」台灣台中張姓男子看到98歲父親拄著助行器緩步前行，他說父親因冠狀動脈疾病引發心臟衰竭，卻因多重慢性病與高齡無法手術；台中慈濟 醫院心臟外科主任余榮敏透過非侵入性的「體外加強反搏治療（EECP）」，讓老翁可走路散步，甚至白髮轉黑。

余榮敏主任指出，老翁因冠狀動脈疾病引發心臟衰竭，長期依賴輪椅，基本生活都須他人協助，病人年事已高又合併有腎功能退化與糖尿病 ，實施侵入性治療風險太高，因此建議家屬選擇物理性的EECP治療，透過外部氣囊加壓輔助心臟循環。

治療時，老翁平躺於治療床，下肢與臀部包覆氣囊，氣囊會配合心跳節奏在舒張期加壓「驅血回心」，收縮期則放氣降低心臟負荷。余榮敏表示，運作機制就像「體外第二心臟」，可改善全身血液供應，特別強化心肌與腦部的氧氣灌注。

張男表示，父親原本連站起來都很吃力，但10幾次治療後，他開始能扶著椅子慢慢走，家屬決定繼續療程。老翁現在擺脫輪椅，每天在院子裡來回散步，甚至白髮中冒出黑髮，精神與體力都大幅提升。

余榮敏主任說明，現象與EECP促進全身微循環的效應有關，血液循環改善後，不僅心臟功能提升，連帶影響細胞修復與代謝，可能因此出現逆齡現象。

他說EECP透過氣囊加壓促進血液循環，改善心臟供氧，更間接強化腦部與四肢的血液灌注，也是病人體力與外觀改善的關鍵。他強調，EECP療法雖需自費，但低風險、非侵入的特性，是高齡或多重共病病人新的治療選擇。