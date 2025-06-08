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達文西手臂執行婦科手術3優勢 幾乎無傷口時間更變短

記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢區宏其婦幼醫院去年斥資近億引進第四代達文西Xi機械手臂，1年共執行152例婦科手術且成功率百分百，日前舉行婦產科專科醫院達文西手術成果發表會。（記者翁唯真／攝影）
桃園市中壢區宏其婦幼醫院去年斥資近億引進第四代達文西Xi機械手臂，1年共執行152例婦科手術且成功率百分百，日前舉行婦產科專科醫院達文西手術成果發表會。（記者翁唯真／攝影）

台灣桃園市中壢區宏其婦幼醫院去年斥資近億引進第四代達文西Xi機械手臂，1年共執行152例婦科手術且成功率百分百，更實現「單孔」（經肚臍）與「自然孔（經陰道）」術式占比逾8成的突破性進展，讓女性腹部幾乎無傷口，手術時間也減少三分之一。

宏其婦幼醫院日前舉行婦產科專科醫院達文西手術成果發表會，院長張紅淇表示，過去1年已成功執行152例婦科手術，將平均手術傷口數壓縮至1.3孔，相較傳統腹腔鏡3至4孔大幅減少。

張紅淇說，透過肚臍單孔或陰道自然孔執行複雜手術，患者術後疼痛指數更降低6成，不僅當天即可下床，隔日可走遠及爬樓梯，特別適合子宮肌瘤、子宮肌腺瘤、子宮內膜癌、子宮脫垂等婦科疾病。針對執行子宮全切除的患者，平均傷口中位數字為0，意味著患者幾乎皆以「無腹部傷口」的自然孔手術完成，真正實現婦女的「無痕治療」。

曾接受自然孔卵巢囊腫切除的林小姐分享，「術後6小時就能自行用餐，3天後回職場，同事完全沒發現她動過大手術。另名完成單孔達文西子宮肌腺瘤切除的教師則表示，擺脫多年經痛後，終於能專注教學工作。

執行長兼副院長郭信宏說，達文西系統有3大優勢，不僅10倍放大的高解析立體影像，精準辨識血管與神經分布；540度旋轉器械突破人手極限，於骨盆腔狹窄空間完成細微縫合；且能過濾醫師手部顫動，提升穩定性，另患者傷口處與手臂接觸點完全不拉扯，患者傷口疼痛度大幅減少。

郭信宏表示，配合止血帶技術，患者在執行手術時出血減少3成、腫瘤移除數量倍增、住院時間更縮短。過去需3小時的子宮肌瘤、肌腺瘤切除，現可縮短至60分鐘內，出血量約100毫升。

桃園市衛生局副局長余依靜表示，宏其婦幼醫院相當重要，看到達文西機械手臂成果令人讚賞，在桃園公共政策上不僅配合凍卵業務，去年更與復興區遠距看診，協助照顧偏鄉醫療。

桃園市中壢區宏其婦幼醫院去年斥資近億引進第四代達文西Xi機械手臂，1年共執行15...
桃園市中壢區宏其婦幼醫院去年斥資近億引進第四代達文西Xi機械手臂，1年共執行152例婦科手術且成功率百分百，日前舉行婦產科專科醫院達文西手術成果發表會。（記者翁唯真／攝影）
桃園市中壢區宏其婦幼醫院去年斥資近億引進第四代達文西Xi機械手臂，1年共執行15...
桃園市中壢區宏其婦幼醫院去年斥資近億引進第四代達文西Xi機械手臂，1年共執行152例婦科手術且成功率百分百，今舉行婦產科專科醫院達文西手術成果發表會。記者翁唯真／攝影

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