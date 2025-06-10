孕婦高齡、超重 易罹妊娠糖尿病 增加難產機率

妊娠糖尿病不只影響母親健康，更可能對新生兒造成不可逆傷害。(圖／123RF)

晚婚不生的風氣讓孕產婦人數遞減，以台灣為例，據健保 署統計，罹患妊娠糖尿病 的孕婦持續增加，2020年有1萬2481人患妊娠糖尿病，2024年達1萬8322人，增幅近五成；去年新生兒出生數約13萬人，等於每七位孕婦中就有一人罹患妊娠糖尿病，恐成少子化的新隱憂。

★新生兒 恐有不可逆傷害

妊娠糖尿病不只影響母親健康，更可能對新生兒造成不可逆傷害。北市聯合醫院婦幼院區婦產科兼任主治醫師江千代表示，妊娠糖尿病使孕婦血糖 升高，易造成胎兒發育遲緩或「巨嬰症」，增加難產機率。

金門醫院婦產科主治醫師譚宜欣說，曾有一名未滿30歲孕婦被診斷為妊娠糖尿病，她未回診也未控制血糖，準備生產時，糖化血色素已達7.8%，正常值在4%到5.6之間。小孩出生時，體重達4150公克，因「肩難產」使生產時間拉長，孩子缺氧時間過久，最終因嚴重缺氧出現腦性麻痺。

婦產科醫學會祕書長黃建霈指出，妊娠糖尿病增加有兩大主因，分別為產婦高齡化、產婦體重控制不良。據台灣內政部統計，台灣女性生育年齡持續推遲，2023年生母平均年齡為32.44歲，較10年前增加0.9歲，其中，35歲以上高齡產婦比率已超過3成。

★懷孕前 應開始體重管理

譚宜欣建議，高齡產婦應做妊娠糖尿病篩檢，隨著篩檢的整體人數上升，檢出率也隨之提升。

江千代說，除了高齡產婦比率超過三成，還有更多的原因是產婦體重過重，以及患有多囊性卵巢症候群等疾病，增加妊娠糖尿病風險。