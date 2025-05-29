我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

躺進ICU才後悔 控制高血壓這關鍵總被無視

趙容萱
聽新聞
test
0:00 /0:00
很多人低估了高血壓的危險性；示意圖。(圖／123RF)
很多人低估了高血壓的危險性；示意圖。(圖／123RF)

台灣重症專科醫師黃軒表示，30年來在加護病房ICU見證太多血壓失控的危急個案，明明有許多併發症是可以預防的，但他最不願意看到的是病人躺在ICU時，才後悔沒有及早重視血壓問題、低估了高血壓的危險性。

黃軒在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享案例，一名45歲企業主因主動脈剝離被緊急送進加護病房。回顧病史，病患的血壓長期在145/95徘徊，但病患卻認為「還在可接受範圍」，殊不知，這個「還可以」差點讓一個家庭支離破碎。

黃軒說明，有研究顯示，早期干預高血壓可顯著降低心血管風險50%至70%，但華人特有的「怕吃藥」心態，常讓病情錯過最佳控制時機。台灣高血壓患者經常是工時長、壓力大，因此更需要主動監測，但總是低估了高血壓的危險性。

黃軒指出，過去30年他在ICU見過太多遺憾，腦中風發生，黃金治療時間只有4.5小時；主動脈剝離的搶救時間更只有分鐘之差；心肌梗塞的存活率，與平時的血壓控制更有直接相關。與其等到送進加護病房，不如現在就開始關心自己的血壓。

黃軒提醒，理想血壓應小於120/80 mmHg，晨間測量應於起床後1小時內進行，避免剛起床立即測量、測量前需先休息5分鐘，就算再忙也要定期追蹤，千萬不要自行調整藥物。

黃軒建議，飲食上應增加新鮮蔬菜水果、全穀物、低脂乳製品、瘦肉魚類，以及富含鉀離子食物，如香蕉、地瓜、菠菜、蕃茄、酪梨；減少加工食品、飽和脂肪和甜食；鹽分攝取，避免含糖飲料、能量飲料，過量咖啡或酒精；一般人每日鈉攝取上限為2300mg，約為一茶匙的鹽，高血壓患者則要小於1500mg。

他也建議，生活習慣調整，保持理想體重、每周至少150分鐘中等強度運動、每日7至8小時睡眠、做壓力管理。

高血壓 中風 併發症

上一則

醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤節儉習慣

下一則

缺鋅會缺性趣、常感冒 宜多吃貝類、紅肉、黃豆、堅果…天然含鋅食物

延伸閱讀

起身就頭昏眼花？醫警告：小心是「姿勢性高血壓」

起身就頭昏眼花？醫警告：小心是「姿勢性高血壓」
新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃
熱傷害不只中暑也可能「燒壞大腦」 醫：悶熱增加焦躁

熱傷害不只中暑也可能「燒壞大腦」 醫：悶熱增加焦躁
躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

2025-05-21 12:39
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
圖為生病戴口罩示意圖。圖／AI生成

新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

2025-05-21 15:21
經科學實證，每天快走是抗慢性發炎和穩定心律的祕方。(本報資料照片)

抗慢性發炎又穩定心律 醫傳授掌握日常3時機做1件事

2025-05-23 22:50
女性得骨質疏鬆高於男性；示意圖。(圖／123RF)

5個NG習慣加速骨鬆風險 咖啡也被列入

2025-05-22 02:00
粽子風味誘人但熱量高，醫師提醒，食用要留意分量，並選擇合適又健康美味的餡料與沾醬，避開潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。（新店慈濟醫院提供）

吃粽子又要延緩血糖上升 醫師建議用「這招」：能促進腸胃蠕動

2025-05-28 05:31

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃