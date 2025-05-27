更年期心悸、失眠、熱潮紅… 這3大招有助順利度過

醫師建議，更年期症狀會有熱潮紅、體重改變、頻尿等，吃保健食品或荷爾蒙療法可協助婦女減緩不適；示意圖。（圖／123RF）

所謂的更年期指的是女性進入不會再有月經，也就是停經的時期。一般女性進入更年期的平均年齡為45～55歲之間，在此期間，由於卵巢功能退化，會出現所謂的更年期症狀，其表現可分為兩大時期，早期與晚期。早期生理症狀為月經周期不規律、熱潮紅、體重改變、頻尿、心悸、焦慮、失眠以及發冷汗等；晚期生理變化則為生殖泌尿道萎縮、性機能改變及骨質疏鬆症等。這些變化所帶來的影響雖然因人而異，但是或多或少都會造成女性在生理與心理上一定程度的衝擊，不容忽視。

面對這些生理及心理上的變化，台北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師邱君渝建議，可以善用以下三種方法來幫助女性順利度過更年期的不適。

第1種：保健食品

▸大豆異黃酮（Isoflavones）：大豆異黃酮為一群約六、七種植物雌激素的總稱，與人體雌激素構造相似，但是只有幾百分之一到幾萬分之一的作用強度。主要可降低熱潮紅（Hot flush）的次數及嚴重程度。

▸性荷爾蒙前驅物（DHEA）：性荷爾蒙前驅物能轉化成性荷爾蒙。一般用法是將DHEA當成陰道塞劑使用，可改善停經後的陰道乾澀，但可能刺激與性荷爾蒙相關的器官產生癌變（如：乳癌 、卵巢癌），因此有相關癌病家族史者，不建議補充DHEA。

▸魚油／Omega-3：魚油是現今最常見的Omega-3營養保健品，可幫助改善更年期心理憂鬱症狀，且其中的DHA及EPA亦可保護心血管健康。

▸鈣片：更年期後雌激素下降，將伴隨著骨質疏鬆的出現，因此建議每日須攝取約1200mg～1500mg的鈣，來源主要來自日常飲食。但若無法由食物獲得足量的鈣，則可適當補充鈣片（每日約500mg～1000mg）。

▸維生素D：維生素D對各類細胞的基因轉錄具有決定性的重大影響。由於很難由日常飲食中獲得足量的維生素D，因此目前國際上建議更年期婦女除了適當的運動及曬太陽外，每天可補充維生素D約800IU～1000IU（國際單位）。

邱君渝提醒，保健食品亦須適量服用，不可過量。

第2種：中藥

根據台灣健保 資料庫的研究資料顯示，最常用於治療婦女更年期障礙的中藥方劑以加味逍遙散為主，可以有效改善失眠、月經失調、抑鬱、熱潮紅等症狀；知柏地黃丸和杞菊地黃丸可改善熱潮紅；甘麥大棗湯則可抗憂鬱；酸棗仁湯有助於改善更年期失眠。上述的中醫方劑，大多會再根據病人個別的狀況來做調整。

第3種：荷爾蒙療法

使用低劑量的雌激素補充女性失去的荷爾蒙，可有效改善熱潮紅、失眠及陰道乾澀等停經症狀，同時也有助於改善婦女的情緒及精神狀況，減緩骨質流失。目前荷爾蒙療法（Hormone Therapy）可分為以下三種：

1.只含雌激素：適用於子宮切除後的婦女。

2.周期性拮抗型荷爾蒙補充療法：每月給雌激素21～25天，並周期給12～14天的黃體素，如此每月仍固定來經，適用於接近停經的婦女。

3.連續性合併荷爾蒙療法：雌激素與黃體素合併每天使用，以避免子宮內膜增生或每月出血的現象，適用於已經停經的婦女。

邱君渝說，給藥途徑包括口服與經皮給藥，這兩種途徑各有優缺點，經皮給藥可避免經肝臟代謝，對於擁有靜脈血栓栓塞與心臟病 病史之病人，風險較低；而在外陰部或陰道使用藥膏，相較於錠劑則擁有更佳的便利性。目前使用最廣泛的局部陰道治療藥物為結合型雌性素乳膏（如：普力馬林陰道乳膏），對於萎縮性陰道炎有著顯著的療效。

最後也提醒，定期健檢是很重要的，除了一般常見的健康檢查，更年期婦女需定期進行乳癌與子宮頸癌篩檢。另外，由於骨質流失速度增快，也建議更年期婦女能定期進行骨質密度檢查，並留意心血管疾病與代謝症候群。

（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=669)