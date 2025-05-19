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一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

世界新聞網／輯
有記者親自測試一個月一天走一萬步，走完後發現身體的肌肉量變多了；示意圖。（圖／123RF）
有記者親自測試一個月一天走一萬步，走完後發現身體的肌肉量變多了；示意圖。（圖／123RF）

「一天走1萬步」是許多人設定或建議他人運動目標的常見數字，為了瞭解日行1萬步對健康是否真的有益處，Parade的記者喬絲琳（Jocelyn Solis-Moreira）今年3月親自實測每天走1萬步，1個月後她發現這個目標對她的身體帶來的改變，也體驗到在減重方面並沒有某些人宣稱的強大效果。

Parade報導（https://parade.com/health/walking-10000-steps-a-day-for-a-month-results），喬絲琳說她從不以走路做為運動，她會去健身房重量訓練，但對跑步機避之唯恐不及，雖然她有時候會和好友在步道散步，但她不認為自己在健行，通常一天的平均步數是1000步到3000步之間。

喬絲琳說，她常聽到日行1萬步這個說法，也知道每天步行一定步數能減重及促進心臟健康，她還聽說一名婦女靠走路減了95磅，聽起來很誘人，讓她決定3月時嘗試每天走1萬步，並記錄下身體的變化。

喬絲琳說，第一周是「調整期」，她測試了走路的最佳時段、地點和速度，而她走路的鬥志在第三天就消失殆盡，內心出現要自己放棄的聲音，但她仍完成日走1萬步的目標，只是常拖到每天的最後23個小時才完成，這似乎是進行這項挑戰的人很常有的情緒。

喬絲琳說，運動生理學家麥克道爾（Milica McDowell）說很多研究指出1萬這個數字會讓參與者退卻，因為需要花很多時間，且對骨骼和肌肉的耐受力要求很高，她認為這說法對極了，開始走的頭幾天每次走完後她覺得小腿很痠，下背部也很痠痛，直到當周最後12天身體才比較適應。

喬絲琳說，第二周時她仍會拖延，常在深夜才完成目標，她決定只走路而不重訓，她還告訴很多親朋好友自己正因工作進行走路挑戰，建立責任心，讓自己更能在目標上堅持，親友也變成啦啦隊，好朋友陪她走，她若窩在沙發上太久，家人會笑她。

第二周結束時，喬絲琳仍會拖延完成目標，內心要她別走的惡魔聲音仍在，但出現頻率降低，她還發現每次走完後會能量爆發，她會額外再做一些運動，另外她發現自己白天情緒變好，晚上容易入眠。

第三、四周喬絲琳發現她的耐力變好，思緒變清晰、心情更愉悅、身體更強壯，她比之前渴望完成目標，變成起床就去走路，從拖延變成每小時走5到10分鐘，常到下午4時她就已經走了5、6000步。

喬絲琳說，一個月後她發現自己體態變好，肩膀和背不再像之前那麼駝，但體重從165.1磅變成167.6磅，讓她非常震驚，因為體重不減反增，她後來找到答案，在使用能提供各項身體數據的體重計後，她發現自己體脂量不變，但肌肉量增加了1.7%，高於她體型族群的水平。

喬絲琳說，她的身體在日行1萬步一個月後並沒有發生人們宣稱的那種極大變化，但她的心理健康和整體情緒有好的改變，她的肌肉量也增加了，她說曾有研究指出，設立遠大的運動目標會讓人更常運動，即使不是每次都達到目標，因此她認為可以訂下日走1萬步的目標，但沒達到也不用灰心。

喬絲琳說，她學到的另一件事是1萬步聽起來遙不可及，但其實是可行的，她4月時每天走7000至1萬步，她學到的最後一件事是她的身體遠比她想得更強大。

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