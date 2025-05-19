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可樂洗大腸不是隨便說說 醫師揭急診3妙用

沈能元
醫師指出，可樂有時是急診醫師的輔助治療工具，可拿來治療因糞石導致腸道阻塞等問題；示意圖。（圖／123RF）
醫師指出，可樂有時是急診醫師的輔助治療工具，可拿來治療因糞石導致腸道阻塞等問題；示意圖。（圖／123RF）

長輩們曾講過可樂可以拿來洗大腸，這件事情不是隨便說說。急診醫師翁梓華於臉書粉專「急診柯南．翁梓華醫師」表示，可樂或是汽水，多數的人都可能會與「三高」、「肥胖」、「心血管疾病」，甚至是「結石」聯想在一起，但在急診有時候一瓶可樂或汽水，反而可以解決不少問題。

翁梓華說，在急診醫師眼中的可樂為高糖、酸性、有咖啡因三個相當重要的特點，第一、高糖分是含有豐富的葡萄糖、也有果糖；其次可樂屬於碳酸飲料，其中具有碳酸、磷酸等酸性物質；第三、可樂添加微量咖啡因，讓消費者喝完後能夠醒腦。

正因為可口可樂具有上述的三項特質，也讓可樂在急診醫師手中，變成可以用來治療疾病的好用之物，翁梓華整理幾個常見急診醫師會拿可樂來治療病人的情境：

一、低血糖：特別是糖尿病個案，如在服用口服降血糖藥，或不小心施打量胰島素後，引發低血糖問題，這時為了測試病患是否能夠脫離「用點滴補充糖分」，常會請病人去買甜食或是甜的飲料進行血糖補充 ，而含糖汽水這種能快速升糖的效果，自然而然就成了急診醫師的最愛。

二、溶解糞石：這是可樂被多篇實證醫學證實「最便宜有效」治療因糞石導致腸道阻塞的方法，多數糞石是攝入過多植物纖維無法消化，在腸道積累，最後鈣化而形成的「無法消化」物質，當糞石過大無法排除，就可能會導致「腸道阻塞」，可樂中因為含有高量的碳酸與磷酸，能夠溶解植物纖維，剛好能夠溶解植物纖維所形成的糞石，甚至有醫師在做疑似糞石導致的腸道阻塞時，會標配可樂，在必要時用來「溶石」用。

三、促進腸胃蠕動：除了可樂內所含的咖啡因能促進腸胃蠕動外，可樂中的果糖，也被證實能夠讓水分更容易留在腸道內，兩者交互作用下，讓腸胃蠕動加速，對於腸胃道蠕動不順暢個案，起到不錯的促進作用，此外，可樂中含有的糖分，也能補足腸胃蠕動不足個案無法進食時所缺乏的糖分。

翁梓華指出，可樂竟然是急診醫師的輔助治療工具，但仍提醒別看了這篇文章就開始狂喝汽水，汽水在臨床上的用途，多只是「緊急救治」使用，容易低血糖的個案，還是要回到門診調整糖尿病用藥；被診斷有糞石或是腸胃蠕動有問題個案，還是要搭配腸胃科醫師的藥物與日常生活飲食的調整，千萬別本末倒置，最後反而讓身體累積過多的負擔。

血糖 糖尿病 可口可樂

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