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女性更年期後增慢性病風險 掌握3重點延緩健康老化

記者廖靜清
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更年期是女性生理與心理的重大轉變階段，專家呼籲，及早建立健康生活型態，預防及減緩停經前後的身心不適症狀。（本報資料照片）
更年期是女性生理與心理的重大轉變階段，專家呼籲，及早建立健康生活型態，預防及減緩停經前後的身心不適症狀。（本報資料照片）

更年期是影響婦女健康的關鍵，因卵巢功能老化、荷爾蒙劇烈變化，女性在停經後容易有三高、肥胖問題，心血管疾病風險也更為顯著。台灣婦產科醫學會常務監事張芳維表示，更年期是每個女性必經的自然生理現象，應提早進行日常保健，預防及減緩停經前後的身心不適症狀。

張芳維指出，女性體內許多細胞都有女性荷爾蒙的接受器，包括血管，在進入更年期之後，荷爾蒙濃度降低致使血管彈性變差、血壓上升。更年期女性因荷爾蒙變化易有三高風險，且盛行率隨年齡顯著增加。台灣衛生福利部國民健康署署長吳昭軍提醒，女性50歲後應定期監測自我健康狀況，維持良好生活習慣，降低三高慢性病風險。

張芳維說，不論男女都要擁有穩定規律的生活品質，進而延緩健康老化。其三大重點包括均衡飲食、規律運動、建立良好生活型態，他強調，健康生活的關鍵為不吸菸、適量飲酒、充足睡眠，有助於身體正常代謝，幫助度過更年期。

更年期婦女容易發胖，除了荷爾蒙分泌減少，若長期處於高壓環境，易導致壓力性荷爾蒙產生，累積腹部脂肪。張芳維建議，飲食部分遵守低油、低糖、低鹽以及高纖和高鈣的「三低二高」原則，多吃深綠色蔬菜及豆製品，補充鈣質骨本預防骨質疏鬆。

國健署提供「心、動、舒、食」健康口訣，協助更年期女性從日常生活著手，達到自我保健目的。

揪友談「心」：維持愉悅心情，多與親人、朋友分享心事，保持良好互動。

規律運「動」：每天至少運動30分鐘，每周至少150分鐘以上慢跑、快走等中度身體活動，搭配肌力和伸展運動，維護心血管健康。

放鬆「舒」緩：透過閱讀、聽音樂、瑜珈等自己有興趣的嗜好活動，適時舒緩生活壓力，放鬆身心靈。

均衡飲「食」：掌握均衡攝取六大類食物及少油、少鹽、少糖、高纖飲食原則，預防三高慢性病風險。

張芳維呼籲，年輕時就要著手基本保養，包括身體健康檢查，民眾可將健檢數值輸入慢性疾病風險評估平台，協助計算個人相關慢性疾病，包括冠心病、腦中風糖尿病、高血壓、心血管不良事件等罹患風險，提供個人化建議，逐步改善生活型態。

三高 中風 糖尿病

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