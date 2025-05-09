1年感冒6次、夜咳不停 竟是氣喘發作

醫師提醒，氣喘原因與遺傳體質、環境刺激有關，若老是感冒咳不停、久咳超過3周以上、呼吸時有咻咻聲等，就要懷疑有氣喘的可能；示意圖。（圖／123RF）

溫差大或梅雨季來臨，52歲黃小姐就會出現間斷性咳嗽、呼吸急促，狀況時好時壞，且類似感冒症狀，所以她不以為意，沒想到日前因喘咳、發燒住院，被診斷出流感 併發肺炎及氣喘，才知道她竟罹患了氣喘。

台灣國泰醫院呼吸胸腔科主治醫師吳錦桐表示，氣喘患者平時可能沒有明顯症狀，但不代表痊癒，一旦碰觸刺激物、隱藏因子或過敏原等，容易誘發嚴重的急性發作。

氣喘是一種慢性呼吸道發炎、反覆發作的疾病，其原因與遺傳體質、環境刺激有關。「氣喘可能出現在任何年齡，不是兒童特有的疾病，雖然有些患者長大後症狀會減輕，但不代表病情好轉，只是沒有發作，其實氣管仍在發炎。」吳錦桐強調，氣喘一定要規律用藥，即使病情穩定也必須要醫師評估才能停藥或減藥。

有多數氣喘病人尚未被診斷或未持續追蹤治療。吳錦桐說，曾有患者描述病情，一年內感冒了六次，後來胸腔發出「咻咻」的喘鳴聲、夜咳不止，就醫才確診是氣喘。

除了忽略氣喘初期症狀，吳錦桐表示，民眾還有用藥的迷思，認為平常沒症狀出現，就不依照醫囑規律使用吸入型類固醇，導致氣喘發作時跑急診，反而需要加重用藥治療。他提醒，民眾不要有「惡化當症狀」、「症狀當診斷」的錯誤觀念，錯誤的用藥習慣易提高急性惡化、死亡風險。

吳錦桐說，吸入型類固醇是以吸入方式經由呼吸系統吸收，不會有口服類固醇常見的全身性副作用。有些人聽到「類固醇」就抗拒，甚至有患者氣喘發作僅使用短效急救吸入劑，直到急性氣喘發作才發現錯誤用藥。

吳錦桐提醒，若老是感冒咳不停、呼吸困難合併胸悶、久咳不癒超過三周以上、呼吸時有咻咻聲，就要懷疑有氣喘的可能。